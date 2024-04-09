中國天瑞水泥股價閃崩99% 單日市值蒸發597億元

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（中央社台北9日電）中國天瑞水泥今天下午在港股收盤前15分鐘突然爆量閃崩，股價暴跌99%，單日市值蒸發港幣145.48億元（約新台幣597億元），總市值只剩1.4億元。截至發稿，該公司仍未對外說明。

綜合每日經濟新聞、新浪財經報導，天瑞水泥股價早上還以小紅的5.1元開出，持續平盤至下午3時45分突然放量直線崩跌。下午4時收盤暴跌99.04%，股價只剩下0.048元，總市值只剩1.4億元，一天內市值蒸發145.48億元。今天成交額2438.16萬元。

至截稿，這家市值差點跌光的水泥巨頭未對外說明，市場也沒傳出閃崩主因。

在此之前，天瑞水泥2日公布2023年業績，營業額人民幣78.89億元（約新台幣350億元），年跌28.6%；全年由盈轉虧，虧損6.34億元，上年同期賺4.49億元；每股虧損0.22元，未發放股息。

天瑞水泥稱，2023年中國房地產市場繼續在底部調整，水泥業需求總量仍呈下降趨勢，市場競爭加劇，產品價格受壓，加之原材料成本高漲，擠壓企業利潤。與行業趨勢一致，集團業績與去年同比下降。

根據公告，天瑞水泥去年水泥銷量減少9%，銷售價格大減21.8%；石灰石骨料銷量雖增加4.1%，但價格下降12.6%；熟料銷售130萬噸，比2022年大減140萬噸。

中國水泥網2日報導，中國2023年水泥產量20.23億噸，年減5%，全行業企業利潤總額僅有320億元，降幅超過50%，如果扣除骨料、海外、環保、投資等業務收益，行業利潤微乎其微。

報導說，中國水泥業產能過剩嚴重，當前正面臨嚴重的內憂外患，可以說是「此誠危急存亡之秋也」。

公司官網顯示，天瑞水泥2011年12月23日在香港上市，2021年位居中國水泥上市公司綜合實力排名第7位。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130409