暴雪與網易分手逾1年 重返中國市場再續前緣

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（中央社台北10日電）中國網易與美國暴雪娛樂「分手」逾1年後，終於「復合」。雙方今天上午共同發布聲明表示，協議從今年夏季開始，遊戲將陸續重返中國市場，藉由新的合作方式，為中國玩家提供更好服務。

暴雪中國今天上午在官網以「努力治癒，再超量恢復！—致暴雪國服遊戲玩家的信」為題發布公開信，證實已與中國網易簽訂全新協議，目前需要時間進行開服的技術準備，包含重建新的伺服器機房、恢復各類資料等。各遊戲將依序開放，預計第一款回歸的遊戲將在夏天登場。

公告並強調，未來當伺服器開啟時，中國玩家過去的帳號資料將被完整保留。

據路透社報導，暴雪娛樂總裁法莉絲（Johanna Faries）表示，很開心能夠與網易重新建立合作夥伴關係，並感謝團隊之間的合作，共同為中國玩家提供遊戲體驗。

報導提到，包含「魔獸爭霸」、「爐石戰記」、「鬥陣特攻」、「暗黑破壞神」和「星海爭霸」等系列遊戲，都在這份協議之中。

暴雪與網易的分手事件可追溯至2022年11月，當時暴雪透過聲明表示，由於未能與中國網易達成授權協議，將從2023年1月起暫停在中國的大部分暴雪娛樂服務，結束長達14年的合作關係。

這起事件也影響到當年9月的杭州亞運的電競項目，杭州亞運宣布將暴雪營運的「爐石戰記」從電競賽事中除名。

此外，網易在2023年4月於上海提起訴訟，要求暴雪支付人民幣3億元（約新台幣13.2億元）款項，包含停止服務所延伸的退款、保證金。然而相關訴訟在年底時全數撤除，當時就有市場傳言認為網易與暴雪達成共識，重回中國市場的時間不遠。（編輯：吳柏緯/廖文綺）1130410