反制對台軍售 中國外交部宣布制裁美國2軍企

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（中央社台北11日電）中國外交部今天宣布，對參與對台軍售的美國通用原子航空系統公司，及通用動力地面系統公司採取反制措施，凍結其在中國境內財產，及不准其高層人員入境中國等。

中國外交部11日宣布，對美國通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems），及美國通用動力地面系統公司（General Dynamics Land Systems）作出反制措施。

中國外交部表示，美國持續向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

中國外交部表示，依據「中華人民共和國反外國制裁法」規定，中方決定對參與向台灣出售武器的美國通用原子航空系統公司、通用動力地面系統公司採取相關反制措施。

措施包括凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，及對其高層管理人員不簽發簽證、不准入境。反制措施11日開始實施。

美國2020年11月同意台灣向美採購4架MQ-9B空中衛士（Sky Guardian）無人機，2023年宣布由位於加州的通用原子航空系統公司獲得這項合約，內容包括4架無人機、2套地面控制系統、零件及其他設備等。

通用動力地面系統公司也曾獲得美國防部價值1052萬3248美元（約台幣3億1500萬）的改裝合約，協助台灣生產M1A2T主力戰車。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1130411