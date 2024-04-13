中國閉店產業鏈完整 偏遠地區老人成職業背債人

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（中央社台北13日電）近期中國傳出早教機構突然關店跑路，顧客求償無門的情形。中國媒體進一步調查發現，市面上有一群職業閉店人，協助店家在短期內處理閉店事宜，並付錢給偏遠地區老人當職業背債人，為原企業主扛法律責任。

中共中央政法委機關報法治日報，12日報導中國知名連鎖早教機構金寶貝在江蘇省南京市的3家門市同時關閉，但閉店前，剛好有不少家長才付費買了一整套課程。

根據調查，早教機構金寶貝自去年開始，多家門市關閉，也存在閉店前仍鼓勵家長購買課程或續約的現象，其他教培機構也存在類似情形。

綜合中國媒體報導，這些突然閉店的機構背後，可能有一群協助處理閉店後相關事宜的操盤手，也就是「職業閉店人」，他們透過變更法定代表人、將消費者移至另家分店等手段，幫助企業主免於承擔大額債務，又能輕鬆規避法律責任。

目前在中國的社交平台小紅書、知乎、抖音、微博等，已經出現不少閉店機構公開刊登廣告，稱能為困難企業解決後顧之憂，及時止損，讓企業合法合理轉型閉店。

報導引述曾有過「職業閉店人」經歷的林經理表示，自2019年開始，為預付制店家提供閉店服務的行業人士開始出現，職業閉店產業鏈也逐漸成形。

他解釋，職業閉店產業鏈前端由「底狗」負責承攬業務查底帳；中端則由專門的仲介機構「辦狗證」，尋找合適的背債人；後端的「看門狗」則負責店鋪後期虛假運作，最後等委託店家安全脫離店鋪關係後，就會進入閉店收尾工作。

其中的中端，也就是尋找合適背債人的一環最為關鍵，只要找到合適人選完成股權轉讓，讓背債人頂替真正的企業主，成為企業新法定代表人，這樣即便最後進入司法程序，也不會再牽扯到原本的企業主，一切後果都由頂替的職業背債人來承擔。

某家職業閉店機構的工作人員受訪時稱，這些職業背債人只要徵信正常，無犯罪紀錄就可以擔任，通常是欠下賭債的人、不具備太多法律常識的群體以及偏遠地區的老人。而照市場行情，背債人每單能收到人民幣3萬到5萬元（約新台幣13萬至22萬）的「好處費」。

山東誠信人律師事務所律所合夥人、副主任趙光緒表示，「安全閉店」操作可能涉嫌非法經營罪、合約詐騙罪等，但由於證據難取得，加上維權成本高等因素，這些違法行為多數難得到有效追究。

職業閉店人目前大量活躍在灰色地帶，過去客戶主要是餐廳、理髮店，但隨著近幾年教培行業大量倒閉，教培、早教機構成了閉店產業鏈的新商機。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130413