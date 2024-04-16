中國3月房價續降 年減幅度擴大

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（中央社記者張淑伶上海16日電）中國官方數據顯示，3月份住宅售價整體仍持續下跌，降幅比去年同期擴大，但比起2月略有縮小。不過，陸媒也指出，有些地方出現「零首付」現象，實質房價更低，使統計數據失真。

中國國家統計局今天發布3月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。新建商品住宅銷售價格指數方面，有11城較上個月上漲，上海漲幅0.5%領跑，北上廣深4個一線城市分別為持平、漲0.5%、跌0.7%、跌0.4%。

國家統計局城市司首席統計師王中華說，3月份70個大中城市新建商品住宅和中古屋成交量比前期有所上升。

與去年同期相比，一線城市新建商品住宅售價年減1.5%，減幅比上月擴大0.5個百分點。二、三線城市新屋售價分別年減2.0%和3.4%，減幅比上月分別擴大0.9和0.7個百分點。

一線城市中古屋售價年減7.3%，降幅比上月擴大1.0個百分點。二、三線城市中古屋銷售分別年減5.9%和5.7%，降幅比上月分別擴大0.8和0.6個百分點。

與2月相比，3月份的一線城市新建商品住宅銷售價格月減0.1%，減幅縮小0.2個百分點。二、三線城市新屋售價分別月減0.3%和0.4%，減幅均與上月相同。中古屋的部分，各線城市也繼續出現月減，但減幅略為縮小。

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陸媒財新週刊昨天刊發報導，以廣東省惠州等地為例，指官方對房價做出限制「不能低於備案價的70%」，但房子依然賣不動，割肉降價的開發商於是透過第三方，以「現金返還」給業主等方式推行「零首付」，表面的簽約價和真實成交價就此背離，也使得官方統計數據失真。

報導說，當前全國房價的宏觀統計數據與從業者的切身體會存在較大差異。一部分從業者認為，隱蔽的低頭期款現象令統計數據出現偏離。「假如地方政府繼續對房價下跌諱莫如深，希望用限價方式阻止房價下跌，房企為了自救，就不得不違規銷售。」（編輯：唐佩君）1130416