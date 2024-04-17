美軍P-8A海神式巡邏機飛越台海 共軍：跟監警戒

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（中央社記者呂佳蓉北京17日電）針對美國海軍1架P-8A海神式反潛巡邏機飛越台灣海峽，中共解放軍東部戰區今天聲稱，對此跟監警戒，並且「依法依規處置」。

美國海軍第七艦隊今天發新聞稿表示，美國海軍1架P-8A海神式（P-8A Poseidon）巡邏機今天在國際空域飛越台灣海峽。

據澎湃新聞，共軍東部戰區發言人李熹聲稱，美國1架P-8A反潛巡邏機17日過航台灣海峽並「公開炒作」。共軍東部戰區組織戰機對美機過航行動跟監警戒，「依法依規處置」。

李熹宣稱，戰區部隊時刻保持高度戒備，「堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

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美國海軍在聲明中表示：「美國根據國際法在台灣海峽行動，維護所有國家的航行權利與自由。這架飛機飛越台灣海峽，展現美國對自由開放印太地區所做的承諾」。

路透社報導指出，美國海軍1架巡邏機今天飛越台灣海峽，時值中國與美國國防部長進行視訊通話後的幾個小時，這是兩國防長近18個月以來首次對話，北京方面就台灣議題的極端敏感性向美國提出警告。（編輯：邱國強）1130417