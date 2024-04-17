推以舊換新 中國家電協會指家電也有保鮮期引議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）中共中央大力推動家電等消費品「以舊換新」下，中國家電協會執行理事長姜風15日在黨媒發表文章，指家電沒壞就可一直使用是「認知誤區」，家電產品「和食品一樣也有保質期」，引發不少民眾批評，有人直指「要更新，有錢再說」。

姜風這篇以「以舊換新需要走出認知誤區」為題的文章，15日在中共中央黨校報紙學習時報發表，提到上述內容。由於學習時報擁有濃厚的黨報及中共總書記習近平色彩，使這篇爭議文章格外受到注意。

姜風在文中稱，很多消費者對家電產品存在一定的「認知誤區」，認為只要沒壞就可以一直使用，只要可以維修就不想更換，甚至覺得把還能用的家電換掉是一種浪費行為。實際上，家電產品「和食品一樣也有保質期（保鮮期）」。

她說，根據中國家電協會訂定的「家用電器安全使用年限」，冰箱和冷暖氣的安全使用年限為10年，洗衣機、熱水器、吸油煙機為8年。以此計算，2022年冰箱、冷櫃、空調、洗衣機等產品在中國可更新的總量約1.5億台，理論上占2022年內銷量的比重超過80%。

姜風表示，實際上，中國冷暖氣的實際更新率可能不超過50%，冰箱、洗衣機也僅約60%，這意味著有大量家電產品正在「超期服役」中，甚至存在大量使用超過10年甚至20年的家電產品。

她說，這些超期服役的家電產品，一方面存在各類部件或材料線路年久老化，有引發人身傷害和財損的安全隱憂，超期使用時間越長發生事故的概率越高；另一方面，其功能和性能已經全面落後於當前新產品，水、電、瓦斯消耗量也會隨產品性能的衰減而增加，反而增加用戶的水電及瓦斯費支出。

這篇文章發表後，引發不少中國民眾的質疑與批評。有網友指「賣電器的出來談保質期，這太明顯了吧」；有人形容「消耗地球，不擇手段」；有人反諷「要是免費以舊換新，我天天換」；有人直言「要更新，有錢再說，重點是沒錢，拿什麼更新？」。

還有網友反問，推動「以舊換新」明顯是在「搶救內需」。但內需不振，不就是因為大家手裡沒有錢了嗎？既然沒錢內需，那哪來的錢把家電和汽車「以舊換新」呢？

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

經常對中國房市發表意見的南京市房地產學會副會長孟祥遠直言：「現在為了刺激買家電，已經這樣了嗎？姜理事長自己有沒有保質期，要不要換一換？」

在中共中央推動下，中國國務院3月間印發「推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案」，提出消費品以舊換新、回收循環利用等4大行動，支持家電企業結合生產企業、回收企業展開「以舊換新」促銷活動。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130417