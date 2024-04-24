中國高學歷內捲 殯儀館新聘3名火化工1碩士2學士

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（中央社台北24日電）中國青年失業率升高、求職競爭激烈下，廣州市殯葬服務中心日前錄取3名遺體火化工，分別是廣東工業大學高分子材料與工程系及華南理工大學建築系畢業生，以及香港中文大學哲學系佛學研究碩士畢業生，再度成為熱門話題。

澎湃新聞報導，管轄廣州市殯葬服務中心的廣州市民政局，2023年12月發布直屬事業單位的公開招聘工作人員公告，指獲聘人員將屬事業單位編制人員，由招聘單位與獲聘人員簽訂聘用合約，享有相應的薪資及福利待遇，其中即包括3名火化工。

廣州市殯葬服務中心招聘火化工的條件則是，大專及以上學歷，且有2年及以上工作經歷（不限火化工）及機動車輛駕照，擁有廣州市常住戶口，且非2023年應屆畢業生，並聲明「需要直接接觸及搬運遺體且要上夜班」。

今年4月22日，廣州市民政局官網發布「廣州市民政局直屬事業單位2023年第一次公開招聘工作人員擬聘用人員公示（第一批）」後，中國民眾赫然發現，廣州市殯葬服務中心錄取的3名火化工，居然擁有知名大學學士甚至碩士學位。

根據報導及錄取名單，這3名火化師錄取者都是男性，其中鄭姓錄取者畢業於華南理工大學建築系；尤姓錄取者畢業於廣東工業大學高分子材料與工程系；劉姓錄取者則畢業於香港中文大學哲學系，並取得佛學研究碩士學位。

許多中國網友見到這條消息紛紛感嘆，如今中國大學生求職不易，連大學生甚至境外大學畢業的碩士，也要來搶火化工的飯碗，「實在是太捲了」；但也有人表示，職業不分貴賤，只要合法且待遇及制度合理，「大學生為什麼不能幹火化工」。不少人好奇的是，廣州這個一線城市殯儀館火化工的待遇究竟如何？

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根據報導，廣州市殯葬服務中心2017年在招聘公告中指出，該中心每年處理遺體3萬餘具，是「全國乃至全世界業務量最大的綜合性殯葬服務機構」。而防腐組、火化組等接觸遺體崗位薪資為試用期每月人民幣3500元（約新台幣1萬5800元，下同），簽約後年薪約10萬元，依規定購買「五險一金」。

當時公告提到，工作滿3年後表現優秀者，可享受特殊人才（殯葬行業）入戶廣州政策。而取得廣州市戶口後，還可參加廣州市事業單位公開招聘，取得事業編制。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130424