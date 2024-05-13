中國4月社融負成長 政府債券到期民間需求仍弱

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（中央社記者張淑伶上海13日電）最新數據顯示，中國4月新增社會融資為人民幣負1987億元，罕見出現負成長。分析指出，直接原因是大規模政府債券到期壓力，債券發行進度偏慢，而企業和居民的融資需求仍弱。

社融增量是指一定時期內實體經濟從金融體系獲得的資金額，包括企業債券、政府債券等直接融資，以及人民幣貸款、外幣貸款等間接融資。

11日，中國央行公布4月宏觀金融數據，原本應公布單月社會融資規模增量，但央行卻是公布1至4月的社融新增數據。媒體計算發現，4月的社融新增數據並不樂觀，單月新增社融負1987億元（新台幣負8743億元），去年同期為1.22兆元。

拆開社融分項來看，4月大幅負成長數據最大的拖累是政府債券融資。4月政府債券融資負984億元，比2023年4月少增5532億元。政府融資曾經是去年第4季以來新增社融的主要支撐項，單項曾經在2月新增社融中的占比高達近40%。

由前北京大學光華管理學院金融系副教授唐涯主持的財經媒體「香帥的金融江湖」指出，政府融資降速的背後，直接的原因是大規模政府債券到期壓力，債券發行進度偏慢問題。更深層次的原因，是今年直到4月仍然偏保守的財政政策。

在企業和居民方面，4月，企業貸款增加8600億元。其中，企業中長貸為4100億元，比去年同期少增2600億元，企業短貸轉負至負4100億元，創同期新低。居民貸款負5166億元，比去年同期多減2755億元。

文章指出，企業端的信貸需求不強。政策面鼓勵銀行加大對實體經濟信貸支持力度，但實體企業融資意願低。

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居民端的融資延續偏弱趨勢，新增居民中長期貸款、短期貸款均是歷史同期新低值。與地產銷售持續偏弱、居民消費尚待修復有關，目前房地產市場的表現呈現出量價偏弱的狀態。

中國央行10日發布2024年第一季中國貨幣政策執行報告也呼應了相關數據，其中提到「信貸增長已由供給約束轉化為需求約束」；並直指當前存在的問題的關鍵是需求低迷，提出「當前物價處於低位的根本原因在於實體經濟需求不足、供求失衡，而不是貨幣供給不夠」。（編輯：陳鎧妤）1130513