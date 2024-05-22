中國宣布制裁美國12家軍工企業與10名主管

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（中央社記者呂佳蓉北京22日電）中國再對美國實施制裁。中國外交部今天宣布，美國無視中方在俄烏戰爭的建設性作用，搞單邊制裁，又持續向台灣出售武器，決定今天起對12家美國軍工企業與10名軍工高階主管採取反制措施。

中國外交部今天發布「關於對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施的決定」，提到上述內容。

中國外交部宣布，一段時間以來，美國無視中方在俄烏戰爭上的「客觀公正立場」和「建設性作用」，以涉俄羅斯因素為由對多家中國實體濫施非法單邊制裁，大搞單邊霸凌和經濟脅迫，嚴重侵犯中方企業、機構和個人正當合法權益。

中國外交部又指，美國持續向「中國台灣地區」出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

中國外交部表示，根據「反外國制裁法」，對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施。

被中方反制的12家美國軍工企業為：洛克希德馬丁飛彈與火力控制公司（Lockheed Martin Missiles and Fire Control）、洛克希德馬丁航空公司（Lockheed Martin Aeronautics）、標槍合資公司（Raytheon/Lockheed Martin Javelin Joint Venture）、雷神飛彈系統公司（Raytheon Missile Systems）、通用動力軍械與戰術系統公司（General Dynamics Ordnance and Tactical Systems）、通用動力資訊技術公司（General Dynamics Information Technology）、通用動力任務系統公司（General Dynamics Mission Systems）、岸際電子公司（Inter-Coastal Electronics）、系統研究與模擬公司（System Studies & Simulation）、鐵山解決方案公司（IronMountain Solutions）、應用技術集團（Applied Technologies Group）、艾西恩特公司（Axient）等。

中國外交部指出，將對上述企業凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。

被中方反制的美國高級管理人員主要為諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）的高階主管有6名，與其他4名為通用動力公司（General Dynamics）高階主管，共10人。

這10人為諾斯洛普格拉曼公司執行長華登（Kathy Warden）、全球運營副總裁布朗伯格（Matthew Bromberg）、戰略威懾系統副總裁戴維斯（Benjamin Davies）、航空系統總裁瓊斯（Thomas Jones）、全球業務發展官歐布萊恩（Stephen O’Bryan）、防務系統總裁魯德爾（Roshan Roeder）。

還有通用動力公司副總裁蓋曾（Firat H. Gezen）、技術部門執行副總裁艾肯（Jason W. Aiken）、旗下訓息技術公司總裁吉里蘭德（Amy Gilliland）、旗下任務系統公司總裁布雷迪（Christopher Brady）。

針對上述10名高官，中國外交部表示，不予簽發簽證，不准入境中國，包含港澳。這項決定自今天起實施。（編輯：邱國強）1130522