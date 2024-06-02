中國嫦娥6號著陸月球背面 開始採集樣本

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者周慧盈北京2日電）中國無人探月器「嫦娥6號」今天成功降落月球背面，開始在月球背面採集樣本的任務。這是北京數十年來太空計畫的最新發展。

嫦娥6號是中國國家航天局組織的中國探月工程第6次月球探測任務，執行繼嫦娥5號後第二次月球採樣返回任務，預計將採集人類首份來自月球背面的樣本帶回地球。

新華社引述中國國家航天局報導，嫦娥6號在南極－艾特肯盆地（South Pole－Aitken basin）著陸，這是太陽系已知最大的隕石坑之一。

嫦娥6號自5月3日發射升空，開始這次技術複雜的53天使命。探測器著陸後將嘗試在著陸區挖掘月球土壤和石塊，並在著陸地點開始試驗任務。

報導表示，這個過程將在兩天內完成。探測器將使用兩種採集方法，一是在月球表面進行鑽探採集樣本，二是利用機械臂抓取表面的樣本；之後必須從月球永遠背對地球的一面進行前所未有的起飛。

法新社等外電評析，北京過去10年向太空計畫注入巨大資源，試圖縮小與美國和俄羅斯這兩個傳統太空大國的差距；而中國取得了數個顯著成就，包括建立「天宮」太空站，以及在火星和月球降落機器人探測車，是獨立將人類送入軌道的第三個國家。

美國政府曾警告，中國太空計畫被用來掩蓋軍事目的，努力建立太空優勢。

中國計劃在2030年前執行月球載人飛行，並在月球表面建立基地。（編輯：陳鎧妤）1130602