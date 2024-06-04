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天主教媒體：六四民運35週年 有些異議者還在坐牢

2024/6/4 10:42
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（中央社記者黃雅詩台北4日電）六四「天安門事件」今天35週年，天主教媒體披露，中國官方雖試圖把此事從歷史抹去，私下卻長期追蹤清算相關異議人士，迄今至少仍有14位當初參與者，再度被中國政府安上各種政治罪名關押獄中。

天主教媒體「亞洲新聞」（Asia News）報導，總部位於美國華府的「中國人權捍衛者」（CHRD）組織提供一份名單顯示，目前至少有27位民主維權人士遭中國關押，「值得注意的是，其中有14人在1989年曾直接參與六四天安門廣場抗議」。

報導逐一具名列出這些遭中國政府長期追蹤清算的民運人士，呼籲各界關注，並公開呼籲中國政府立刻無條件釋放政治良心犯。

報導舉例，周國強1989年曾在北京組織罷工支持天安門學生抗議，因此進入勞動教養所服刑4年，2023年10月他因「網路留言評論」遭逮捕入監，目前服刑情形與遭指控罪名皆不明。

來自杭州的陳樹慶，大學時曾參與1989天安門運動，他2016年時因參與民主活動遭判刑10年半。來自北京的律師夏霖，1989年就讀法學院時曾參與天安門運動，他2016年因擔任維權律師遭判11年徒刑。

學生時期曾參與天安門運動的徐光，2022年在杭州被以「尋釁滋事」為由逮捕，遭判處4年徒刑。

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曾參與天安門學生運動的張忠順，2007年因為向學生講述六四事件遭舉報，被判入獄服刑3年，張忠順近期又被中國政府以「繼續支持激進主義」為名逮捕，面臨顛覆國家罪指控。

報導指出，有些中國民運人士雖未直接參與1989年天安門運動，但他們僅因希望六四事件不要被中國官方抹殺，就付出慘痛代價，其中包括年輕醫師仝浩，他2020年在網路上轉發紀念天安門事件的文字，遭以尋釁滋事罪判刑1年半。（編輯：郭無患）1130604

#中國
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#天安門
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