中國佳木斯貨運列車撞擊6名鐵路工人 全數罹難

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（中央社台北4日電）中國一列貨運列車下午行經黑龍江省佳木斯市的綏佳線軌道時，不知何故撞上正在軌道上施工的6名鐵路工人，當場造成其中2人死亡，其餘4人經送醫急救後也告不治，全案正由鐵路單位調查中。

主管事故路段的中國鐵路哈爾濱局集團有限公司佳木斯車務段，傍晚透過其官方微博「佳木斯車務段」發布通報指出，今天下午1時55分，編號42109次的貨物列車行經鐵路綏佳線湯原至望江之間的下行（往佳木斯方向）路段時，與「侵入」下行線的施工作業人員「發生刮碰」。

根據通報，這起事故當場造成6名工人中2人死亡，4人受傷，但4名傷者事後經送醫急救也告不治，導致被撞擊的6人全數喪生，引發關注。

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通報指出，鐵路部門向遇難人員表示沉痛哀悼，向遇難者家屬表示深切慰問，後續將全力做好相關善後工作，徹查事故原因，依法依規問責處理，堅決防範和杜絕類似事故再次發生。

不過，佳木斯車務段由於在通告中直指6名施工人員是「侵入」軌道，且指6人是與列車發生「刮碰」而死亡，部分中國網友質疑，鐵路單位除了將撞擊稱為「刮碰」有避重就輕之嫌外，尚未調查清楚就直接指稱施工人員是「侵入」軌道，是否有預設立場？（編輯：邱國強）1130604