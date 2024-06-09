反送中5週年遊行 陸委會表態援港政策將延續

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（中央社記者謝怡璇台北9日電）反送中運動爆發5週年，香港邊城青年等民團今下午在台北舉辦遊行，呼籲各界關注香港情勢。對此，陸委會回應，政府挺港決心未改變，援港政策將會延續，同時也說為避免受到干擾與個案安全，相關作為會保持彈性與低調。

今天是香港「反送中」運動爆發5週年，由香港邊城青年及多個台灣公民團體共同舉辦「#香港自由六月，2024台北遊行—捍衛民主、台港同行」遊行，在台港人不畏23條立法，持續呼籲各界關注香港情勢，陸委會針對此場遊行作出上述回應。

陸委會強調，政府挺港的決心從未改變，民主台灣會堅定和香港人民站在一起，援港政策及作為將會延續，並參考各方意見，不斷精進完善，並對民團撐香港、希望國人關心香港處境的努力，表達尊重、敬佩與肯定。

根據香港邊城青年等民團今天發布的訊息表示，近幾年中國在其他國家進行情報和監視活動，使流亡海外的港人持續面臨安全威脅和心理壓力，這次遊行提出的四項訴求中，包含希望台灣持續完善庇護機制及保障在台港人生活。

對此，陸委會指出，政府會全力保障在台港人的人身安全及權益，決不容任何監視、情報活動威脅港人安全。同時，陸委會與策進會將持續辦理一系列多元交流活動，協助港人深化在地連結，減緩文化衝擊，早日適應台灣生活。

陸委會表示，有關港人人道援助，政府相關機關已依據「香港澳門關係條例」及其施行細則與相關法規，並參照國際做法及考量香港情勢，訂定相關審查標準及處理程序。

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陸委會進一步解釋，從受理、審查到安置照顧，政府不同部門均依據職掌分工處理，未來將持續全力輔導個案在台居留定居。不過，考量個案安全及避免協處機制受干擾及滲透，相關作為需保持彈性及低調，後續將參考各界意見，持續完善相關作為。

另外，陸委會也指出，近年香港國安法在政治、經濟、社會等各領域畫設紅線，自由民主人權法治持續緊縮崩壞，香港優勢和國際金融中心地位不斷受到侵蝕，已受到國際社會高度關注。政府將持續密注相關情勢發展，並適時對國人提出風險警示。（編輯：呂佳蓉）1130609