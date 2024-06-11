中國「入境查手機」疑慮 官媒發文稱境外勢力抹黑

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（中央社記者吳柏緯台北11日電）中國收緊國安法規，新制將於7月實施，引發「入境檢查個人電子用品」的疑慮。中國國安部日前發文強調3查驗原則，官媒近期則發文稱，這些謠言是「境外反華敵對勢力」借機造謠抹黑。

中國國家安全部（國安部）近期公布國家安全機關行政執法程序規定、國家安全機關辦理刑事案件程序規定，將於7月1日生效；前者規定給予國家安全機關查驗個人、組織所持手機等電子裝備的權利，激起「入境中國被查手機」憂慮。

隨著新規即將上路，近期從國安部到官媒，都針對相關規定「說明與釋疑」，同時也對「西方個別國家」入境規範對中國人不友善的情形批評。

據中新網報導稱，「所有人入境中國都會被查手機」的說法是一些「境外反華敵對勢力」借機造謠抹黑、搬弄是非。

報導引述中國國際關係學院副院長畢雁英指出，由於個別國家執法部門有隨意檢查入境人員手機的惡行，就一廂情願地認為中國也會效仿這種非法行徑，無疑是「以己度人」，對中國執法部門進行「潑髒水」式的惡意攻擊，純屬「賊喊捉賊」。

報導另引述一名中國國家安全機關幹警說，一段時間以來，「個別自我標榜為法治社會和民主燈塔的西方國家」，說一套做一套，慣於將法律工具政治化，針對入境的中國公民無端滋擾盤問，隨意關「小黑屋」、強行查手機等事件屢見不鮮。甚至有個別國家的海關邊境部門專門發布規定，宣稱無需獲得批准，即可任意查驗入境人員電子設備，並要求提供解鎖密碼，否則將沒收電子設備、強制複製內容，並拒絕其入境。

這名幹警聲稱，「這些胡作非為的執法亂象，已成為破壞國家交往、民間交流的『新毒瘤』和歧視華人、亞裔族群的『新實錘』。」

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中國政法大學法學院副院長張力強調，「中國是一個法治國家，嚴格保護公民的通訊自由和通訊秘密」。中國憲法和法律明確規定，非因法定事由，非經法定程序，任何組織和個人不得以任何理由侵犯公民的通訊自由和通訊秘密。

中國國安部曾於5月底時透過微信公眾號發布「『入境查手機』的荒謬論調可以休矣」一文，內容重申查驗個人、組織所持手機等電子裝備必須有3查驗原則包括查驗前提明確、查驗對象明確、查驗流程明確；另也強調相關法規是為了打擊嚴重危害國家安全等間諜行為。（編輯：張淑伶）1130611