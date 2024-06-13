海峽論壇15日登場 陸委會重申是統戰活動

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（中央社記者吳柏緯台北13日電）第16屆海峽論壇將於15日在中國大陸廈門登場，陸委會今天重申，並非對任何人抹黑或抹紅，然而海峽論壇本質就是中共的統戰平台，「凡是屬於中共的統戰活動，就必須要指出來並提醒」。

大陸委員會13日下午舉行例行記者會，副主委兼發言人梁文傑在會中回應海峽論壇相關議題。

梁文傑說，陸委會並沒有對任何人抹黑或是抹紅，但是凡是屬於中共的統戰活動，「我們就必須要指出來，也是要提醒大家」。

他說，統戰活動跟一般的正常交流活動是不一樣的，正常的交流活動基本上沒有特別的目的，中間也不牽涉到利益；然而統戰活動基本上是用攏絡、動搖和收買的方法，達到政治目的。所以，「當我們看到什麼樣的活動是統戰活動的時候，陸委會的職責必須要指出來，也要提醒大家」。

梁文傑重申，政府對於海峽論壇的政策立場一貫，「海峽論壇的本質是統戰平台」，所以禁止陸方在台灣辦理分支、延續性活動，地方政府與人民團體也不得與陸方在台合辦類似活動。政府禁止中央部會與所屬單位人員參與海峽論壇相關活動，亦不樂見地方政府派員與會。

他並重申，禁止機關、個人或團體、政黨用任何形式參加涉及「一國兩制台灣方案」或是「民主協商」的活動，如果有涉及違法的情事，主管機關將依法處理。

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梁文傑呼籲，從事兩岸交流的時候，必須遵守兩岸條例及相關法律規範，不得逕自與陸方簽署協議、備忘錄等文書，進行違法合作行為、締結聯盟，或是受其指示，委託或資助從事不法行為。

根據第16屆海峽論壇組委會發布，今年的海峽論壇將於6月15日在廈門登場，論壇主題為「擴大民間交流、深化融合發展」。除主論壇外，官方將舉辦基層、青年、文化與經濟交流等四大活動。（編輯：楊昇儒）1130613