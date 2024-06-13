上海市長出席雙城論壇 陸委會：依經驗言之過早

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（中央社記者吳柏緯台北13日電）今年的雙城論壇將於台北登場，近日傳出上海市長龔正可能來台參加。陸委會今表示，按照過往經驗，中國大陸可能要到最後才會決定，因此現在去談要派誰來，言之過早。

大陸委員會今天下午舉行例行記者會，副主委兼發言人梁文傑在會中回應雙城論壇相關議題，作上述表示。

日前傳出，今年上海可能派出上海市長龔正來台參加雙城論壇。梁文傑表示，目前沒有收到台北市政府提出的申請，以他對中國大陸的了解，誰要來、哪個層級要來，可能都是要到最後才會決定，因此現在去談論中國大陸要派誰來，言之過早。

梁文傑進一步表示，最後中國大陸無論要派誰來，相關的審核會由多個部會共同討論、決定，不會是由陸委會單獨決定。

今天上午，上海市台辦主任鍾曉敏與台北市長蔣萬安會面，外界關注是否談及雙城論壇相關事宜。

梁文傑表示，鍾曉敏等人來台的申請案是由台北市政府提出申請，這個參訪團就是為了雙城論壇而事先來台進行磋商和準備工作。

他說，按照規定，這樣的團體來台後所有的行程都要明確的列出與告知，陸委會會要求訪團必須按照列出的行程走，「到目前為止，訪團都是照著規範在走」。

媒體進一步追問，除了與台北市長蔣萬安會面外，鍾曉敏是否會與其他台灣的官員見面？梁文傑對此表示，陸委會有掌握參訪團的行程，然而這件案子是由台北市政府申請，因此相關的細部行程安排應交由台北市政府說明。

「台北上海雙城論壇」由兩座城市輪流舉辦，今年輪到台北市政府主辦，外界推測時間可能在7月底或8月底。（編輯：邱國強）1130613