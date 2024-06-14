海峽論壇6/15舉行 廈門啟用「近便利」供證件速辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海14日電）第16屆海峽論壇明天在福建廈門舉行，主題為「擴大民間交流、深化融合發展」。主辦單位強調，廈門啟用「近便利」服務專區，可供台胞證、居住證等證件快速辦理、發證。

第16屆海峽論壇記者會今天上午在福建廈門舉行，據海峽論壇官網刊載訊息，這次論壇續以「擴大民間交流、深化融合發展」為主題，論壇大會將於15日上午在廈門會議中心舉行。

廈門市政府副市長莊榮良在記者會上表示，廈門已啟用「近便利」台胞服務專區；在論壇期間，將於台灣來賓主要接待飯店提供行動支付業務辦理服務，國有景區將對與會來賓開放，包括乘坐渡輪前往鼓浪嶼參觀，這些均為免費。

莊榮良指出，今年廈門承辦的活動注重促進兩岸同胞心靈契合，包括海峽兩岸龍舟賽、海峽兩岸婚姻家庭論壇、海峽兩岸青少年中華姓氏源流知識競賽組織等特色活動。

他說，在青年交流領域，5月25日舉辦的台灣人才廈門對接會吸引約50多家用人單位、9家台青雙創基地、4家政策諮詢機構和280多名台灣專業人才參與，提供全職、實習崗位共150多個，徵才1600多人，為在廈台青提供舞台。

第16屆海峽論壇除了論壇大會外，論壇分為基層、青年、文化、經濟等4大領域，共計50個活動場次，有的活動場次安排在9月舉行。主辦單位宣稱，台灣政黨、行業、社團等代表，計約7000人與會。

國民黨副主席連勝文、雲林縣長張麗善、金門縣副縣長李文良等人將出席海峽論壇。

大陸委員會（陸委會）主委邱垂正今天在立法院受訪表示，海峽論壇是以兩岸交流包裝的對台統戰平台，對岸聲稱有7000人參加，不過觀察金廈航班與小三通流量，沒有比過去多，預估赴陸參加統戰活動人數較往年少。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

邱垂正強調，陸委會不樂見地方政府參與統戰活動，參加的人應注意兩岸人民關係條例規範和社會、國際觀感，維護國家整體利益。

在海峽論壇舉行前，廈門「近便利」台胞服務專區13日揭牌成立，「近便利」取名「真便利」閩南語諧音。據主辦單位介紹，「近便利」服務專區提供台胞證、居住證、臨時入境駕照許可和其他業務服務，實現「一條龍速辦」服務。（編輯：陳鎧妤）1130614