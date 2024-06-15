深圳多間銀行提款逾22萬要預約 稱避免現金不足

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（中央社台北15日電）中國媒體報導，近日深圳多間銀行要求存戶提款人民幣5萬元（約新台幣22萬元）以上，需要提前預約，有銀行甚至規定提款2萬元以上也要預約。銀行職員指，這是為了避免一日內有太多存戶提款，令銀行現金不足。

南方都市報13日報導，該報記者到部分深圳銀行了解存戶提款要求，發現存戶提款2萬元以下，可通過ATM機提款；提款2萬至5萬元之間，可直接到櫃台提款；但5萬元以上提款需提前預約，較大額度提款需證明實際用途。

報導表示，有些銀行的規定有所不同。如光大銀行甚至規定提款2萬元以上需要預約，深圳農商行則規定10萬元以上提款才需提前預約。杭州銀行規定，若存戶提款超過20萬元，需提供用途證明。建設銀行要求提款逾 20萬元者，需在手機應用程式進行提款預約和審核。

報導表示，北京銀行、興業銀行的深圳銀行工作人員均表示，規定提款5萬元以上要提前一天預約，是避免客戶臨時提款，而櫃台現金不足，影響存戶提款。存戶在預約時留下個人訊息，即可在指定時間提款。

郵儲銀行的某深圳分銀行負責人表示，存戶需在下午3時前預約翌日提款時間。

此前吉林銀行存戶提款2萬元需在派出所報備審核，引起社會熱議。報導引述吉林銀行對此事回覆，指是為了防範電信詐騙。

報導表示，深圳農商行某工作人員表示，對於提款10萬元以上的存戶，銀行會了解存戶近期是否有大額轉帳紀錄或評估其近期交易行為，再決定提款結果，通常都會滿足客戶要求。

深圳建行表示，客戶辦理大額現金提款預約時，一般由客戶申報用途，經評估後即可據實辦理提款業務，過程高效便捷。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1130615