人權人士李翹楚出獄後首發文 盼在中國免於恐懼

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（中央社台北17日電）中國人權倡議人士李翹楚3日出獄後，昨天首度在社群平台上發文報平安。她說自己依然在堅守良知，她和另一位人權鬥士許志永仍需大家持續關注，「讓我們免於恐懼的活在這個國度」。

李翹楚16日在社群平台X（前身為推特），透過帳號「李翹楚#許志永早日回家」發文說，自己3日被父母從臨沂市看守所接回家。歷經3年半的牢獄生活，「我學會了如何保障自己吃饅頭吃到飽的權利，如何讓水煮蘿蔔湯變得更好喝，如何保有旺盛的生命力」。

她說，自己依然在堅守良知，以及最珍貴的感情。「我和許志永仍然需要大家的持續關注，讓我們免於恐懼的活在這個國度。」

33歲的李翹楚曾在北京清華大學勞動人事學院從事研究助理工作，長期參與、關注和研究中國勞工、女權及民間維權等議題。

她曾參與為「低端人口」，即被強拆和被驅趕的外來農民工的維權行動；曾介入996、MeToo等民間運動，聲援良心犯及其家屬。2020年武漢疫情爆發後，她參與志願活動，向環衛工人發放口罩，協助疫區孕婦自助互助，關注疫區缺乏預防性別暴力措施等問題。

2022年底，荷蘭駐中國大使館將表彰人權的大使館鬱金香獎頒發給李翹楚，表揚她在爭取勞工權力、促進性別平等和不畏強權等多方面的努力。

李翹楚是中國人權律師許志永的女友。2019年12月，許志永和另一位人權律師丁家喜因「1226大抓捕」入獄後，李翹楚在當時的推特平台（現稱X平台）上發文聲援許志永，並透露許志永在獄中的惡劣條件。

此後李翹楚被當局接連傳喚，並遭「指定居所監視住居」，之後被以涉嫌「顛覆國家政權罪」刑拘。（編輯：張淑伶/呂佳蓉）1130817