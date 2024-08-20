中國名校畢業生在租屋處輕生引熱議 死因仍存疑

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（中央社台北20日電）中國一篇網路文章揭露，一名33歲、畢業於中國頂尖的「211大學」女子餓死在西安租屋處，引發社會譁然。不過，陸媒報導指出，經警方查證確有此事，但案發地點不在西安而是在陝西咸陽，且死因可能存疑。

微信公眾號「貞觀」16日刊文「一個外地女孩，死在了我出租的公寓」，指一名出身貧困縣、畢業於北京優良學府的女性，曾是家鄉的榮耀。但疑因找工作挫折，在絕望中於租屋處結束33歲的生命。

文章發表後，引發民眾對中國經濟真實情況、年輕人心理素質與公務員招考可能不公等熱議。

綜合多家陸媒報導，陝西省咸陽警方證實，寧夏33歲女子死於出租屋「確有其事」，只是事發地是咸陽市秦都區，不是在西安市。同時排除他殺，且家屬拒絕驗屍。

該名女子來自寧夏西海固山區，報導引述當地一位匿名的官方人士表示，相關部門正在開會研究此事。

這位匿名的官方人士還稱，「餓死肯定是不可能的，現在怎麼會有餓死的人。如果她要是絕食而死的話，那得有多強大的意志力？所以說死因現在也存疑，家屬也不同意屍檢。當時我們也聯繫那邊的警方，已經結案了，逝者為大，尊重家屬」。

該名人士並說，文章上的許多訊息不屬實，「初步了解不是211高校（大學）畢業的」。

「211大學」是中國「211工程」的俗稱，意指「面向21世紀、重點建設100所左右的高等學校和一批重點學科的建設工程」，自1995年11月18日實施，2016年併入其他計劃。而當時被列入「211大學」的學校，至今仍屬中國排名頂尖的大學。

另有官方知情人士稱，案件發生地指向咸陽市，就文章相關描述的真實性，警方已介入核查。

中共咸陽市委宣傳部相關部門負責人表示，19日當天關注到網路文章，文中描述的事件還在瞭解中，暫不清楚具體情況。

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「貞觀」在19日發布情況說明，指文章來自作者投稿，並經過了事實性審核；案發地並非西安，而是在周邊市縣；基於尊重死者、保護作者、避免歪曲解讀和過度猜測等考慮，18日已將文章下架並刪除處理。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1130820

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