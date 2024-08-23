本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
電動車
新聞專題
電動車
首頁 / 兩岸

中國擬再反制歐盟 聽取提高大排量汽車進口稅建議

2024/8/23 14:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）歐盟執委會日前建議對中國進口電動車加徵關稅至少5年後，中國開始祭出反制措施。中國商務部今天聽取業界和專家學者對提高大排量燃油汽車進口關稅的意見建議。

據中國商務部網站，中國商務部財務司負責人23日主持召開會議，聽取業界和專家學者對提高大排量汽車進口關稅的意見建議。有關行業組織、研究機構和汽車企業代表參會。

歐盟執行委員會（European Commission）今年6月宣布對中國進口電動車加徵暫時性反補貼關稅後，中國同月宣布對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查。

歐盟執委會8月20日公布中國電動車反補貼調查案最終決定草稿，建議歐盟27國同意，對中國進口電動車加徵17%至36%不等的反補貼稅至少5年，引起中國強烈不滿。

中國商務部於8月21日宣布，對原產於歐盟的進口相關乳製品，進行反補貼立案調查。（編輯：陳鎧妤/張淑伶）1130823

電動車
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：