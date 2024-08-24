中國住建部：交了錢就應拿房 年底前保交房396萬間

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）中國爛尾樓問題嚴重，中國住房和城鄉建設部副部長董建國表示，「老百姓交了錢，就應該拿到房」，目前已鎖定按照合同應該在今年年底前交付的396萬間住房，作為保交房攻堅戰的目標任務。

綜合北京青年報等中國媒體23日報導，中國國務院新聞辦公室23日舉行「推動高質量發展」系列主題記者會。

針對當前備受關注的保交房問題，住房和城鄉建設部副部長董建國表示，要把保障購房人合法權益放在首要位置，「老百姓交了錢，就應該拿到房」。

今年5月17日中國國務院召開全國切實做好保交房工作視訊會議，對保交房工作作出部署。

董建國表示，住建部與金融監管總局組織各地進行了一次「大起底」，全面排查在建已售未交付的商品住房項目，鎖定了按照合同約定應該在今年年底前交付的396萬間住房，作為保交房攻堅戰的目標任務。住建部門指導各地加強項目工程質量監管，確保交付項目具備入住條件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為了協助房企獲得足夠融資完成建房，中國政府此前設立房企「白名單」機制，將可以給予融資支持的房地產項目「白名單」推送給商業銀行。目前商業銀行已經按照審批程序通過了「白名單」項目5300多個，審批貸款金額近人民幣1.4兆元（約新台幣6.3兆元），陸續向房企發放相關貸款。

董建國又表示，當局會積極推進收購已建未售的商品房用作保障性住房，加快完成收購、配租、配售。（編輯:陳鎧妤）1130824