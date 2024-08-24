港奧運金牌得主陷爭議 陳健民：反映港人政治焦慮

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（中央社台北24日電）在巴黎奧運奪得個人銳劍金牌的香港運動員江旻憓，在中國人民大學的碩士論文以2014年「占中」運動反思香港選舉制度引發爭議。中研院訪問學人陳健民撰文稱，這反映相當數量港人的政治焦慮。

香港運動員江旻憓在剛結束的奧運獲得個人銳劍金牌，本來全城慶賀，後來有港媒報導江旻憓此前在中國人民大學攻讀法律碩士，以「透過『占中事件』反思香港特區選舉制度完善路徑」作為論文題目。

據港媒報導，論文摘要提到，2014年的「占中」以違法及妨礙社會秩序的方式，聲稱爭取「真普選」，曝露出香港社會嚴重撕裂，形容「禍害極大，遺患深遠」。

之後民間有聲音批評江旻憓的政治立場。

曾是香港中文大學社會學系副教授、現為中央研究院訪問學人的陳健民今天在其臉書發文，題為「運動政治與香港人的焦慮」。

他在文中指出，巴黎奧運塵埃落定，運動的政治意涵再清楚不過。只能以「中華台北」之名出賽的台灣運動員，回國時有軍機護送、在停機坪有消防車噴水幕歡迎、大巡遊後穿過凱達格蘭大道到總統府與總統賴清德握手，為在國際舞台備受欺壓的台灣人出一口氣。

另一方面，江旻憓所引發的政治旋風，反映相當數量港人的政治焦慮。

文章指出，開始時很多港人認為許久沒有團結一致為香港打氣，看見江旻憓一劍一劍的反敗為勝都受到鼓舞，亦認為這代表香港精神。然後有市民發現江旻憓曾參與港府一些宣傳工作，便開始出現意見分歧。

有人認為對運動員不應苛求，欣賞其努力奮鬥的精神便可；反對者認為一個人如果是反民主、親權貴，「其塑造的族群靈魂是對香港精神的背叛。」

文章表示，怎樣才算是「真。香港人」？香港人很多年前已開始尋找自己的獨特精神，在1997年香港主權移交後，港人開始出現身分認同的焦慮，之後發生政制改革的爭論，也引發對來自中國大陸的新移民的指責。

2020年香港國安法實施後，大批港人流散世界各地，「因為留下來已沒法真正活出香港人的面貌」。有些人認為需要另尋自由的土地，無法理解為何仍有許多人留港，甚至願意北上消費，過著「港豬」的生活。

文章說，這次就江旻憓是否代表香港精神的爭論，特別反映出海外港人對消失中的香港的憂慮。

文章表示，從各種跡象，例如此前香港區議會選舉投票率低，均反映留下的港人並沒有完全改變了價值觀。而自從大家看到江旻憓的碩士論文後，這次爭議也結束。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1130824