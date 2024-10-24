中國求職者搶捧鐵飯碗 已逾260萬人報考公務員

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（中央社記者吳柏緯上海24日電）經濟不振、失業率高，公務員成了不少中國求職者的理想工作，這樣的趨勢反映在國考報名人數。截至23日已有266萬人報名，一般預估今年總報考人數將會超過去年的283萬，再創歷史新高。

綜合澎湃新聞、第一財經、中新網報導，今年中國國家公務員考試報名從15日開始並將於24日結束，共計招考3.97萬人，較去年增加了160人，連續7年擴招，其中大學應屆畢業生擬錄取2.67萬，約占總招考人數的67%，略高於去年。

國考報名將於今天正式結束，根據最新統計，截至23日晚間，已有超過266萬人報名，一般預料最後一天的報名人數將會持續增加，最終報名人數可能超過去年的283萬人，再創歷史新高。根據報名規則，報考者後續仍須經過資格審查才能取得考試資格。

今年競爭最激烈的職缺，是中華職業教育社聯絡部「聯絡部一級主任科員及以下」，僅開出1個職缺，目前已吸引1萬1889人報名。此外，競爭激烈的職缺第2名到第9名，均有超過2700人報考。

報導引述華圖教育研究院專家劉有珍指出，這些熱門職缺的共通點大多都是限制條件少，報名門檻較低，報名條件越寬鬆，報考人數就越多。還有一部分考生只是以「試一試」的心態報名，希望可以通過審核參加考試。

相較於上述競爭激烈的情況，有不少職缺不受考生青睞，乏人問津。截至23日，仍有約300個職缺無人報考。

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報導分析，今年釋出的職務中，有約2.75萬個是屬於縣、區級及以下直屬機構，占總人數的近7成，顯示「錄用計畫向基層第一線傾斜的趨勢」。

根據招考公告，由於縣級以下的職位主要集中於第一線基層單位，條件相對艱苦，艱苦、偏遠地區的基層機關職位採取了降低學歷要求、放寬專業條件、不限制工作年限和經歷等門檻，「筆試閱卷結束後，由中央公務員主管部門確定各類職位筆試合格分數線，對西部地區和艱苦偏遠地區職位、基層職位和特殊專業職位等，將予以適當傾斜。」（編輯：張淑伶）1131024