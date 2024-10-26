中國經濟成長放緩 公共預算收入前3季下滑2.2%

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（中央社記者李雅雯台北26日電）中國經濟成長放緩，制約公共預算稅收增加空間。中國財政部最新統計顯示，今年前3季一般公共預算收入年減率2.2%，除了政策性減稅外，也與企業獲利下滑、個人所得減少有關。

中國財政部公布今年前3季財政收支情形。據第一財經25日報導，今年1至9月，一般公共預算收入約人民幣16.3兆元（約新台幣73.35兆元），較去年同期下滑2.2%；降幅則較1至8月（年減率2.6%）收斂0.4個百分點。

一般公共預算收入由稅收、非稅收入組成。今年1至9月，稅收收入約13.2兆元，年減率5.3%；非稅收入3.1兆元，年增率13.5%，增幅較1至8月略擴大。非稅收入所指為稅收以外收入，例如罰沒、國有資源（資產）有償使用等。

報導指出，稅收收入下滑原因在於去年中推出4項減稅政策，滯後影響今年財政收入；另一方面，由於經濟成長速度放緩，制約了稅收收入成長空間，物價水準下滑、部分能源礦產類產品價格持續下跌，拖累了稅收成長速度。

從主要稅收類型來看，今年前3季，國內加值稅年減率5.6%，主要受到去年同期基數較高、政策滯後效果等影響；企業所得稅為第2大稅種，年減率4.3%，這與企業享稅費優惠、企業回補COVID-19疫情虧損、企業經營利潤減少等有關。

第3大稅種為國內消費稅，年增率1.6%，主要受到成品油、捲煙、酒等產銷增加帶動；第4大稅種為個人所得稅，年減率4.9%，這與去年中提高個人所得稅專項附加扣除標準政策有關，另也與房屋等財產轉讓收入大幅下降有關。

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在非稅收入部分，受到房地產市場低迷影響，政府土地出讓收入持續下滑。1至9月數據顯示，地方政府國有土地使用權出讓收入約2.3兆元，年減率24.6%；不過這一降幅較1至8月略有收斂。

報導提到，多名財稅專家認為，賣土地的收入是政府性基金收入的重要財源，從今年的土地市場情勢來看，土地出讓收入大幅下滑已成定局，這個情況將惡化地方財政收支矛盾問題。（編輯：廖文綺）1131026