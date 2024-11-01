人民幣國際使用放緩 9月全球支付占比驟降

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（中央社記者呂佳蓉北京1日電）環球銀行金融電信協會（SWIFT）昨天公布的報告顯示，9月份人民幣在全球支付中的占比下滑至3.61%，較上個月下跌1.08個百分點，也結束連續10個月人民幣國際支付比例處於4%以上的勢頭。

中國力推人民幣國際化以及俄烏戰爭爆發、俄羅斯被排除出美元體系以來，人民幣的使用量快速攀升。從2023年11月以來，人民幣國際支付占比已連續10個月在4%以上。但是這種漲勢在今年9月明顯放緩。

根據該機構的報告，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣於國際貨幣中支付比例排名下跌1名至全球第五大最活躍貨幣的位置。

美元佔47.01%，按月下降2.06個百分點，但仍排第一位；排第二的歐元佔22.56%，增0.98個百分點；英鎊佔7.41%，增0.91個百分點，排名第三；日圓增0.29個百分點至4.27%，排名第四。

與8月相比，人民幣支付金額總體減少23.55% ，同時所有貨幣支付金額總體減少0.67%。（編輯：陳鎧妤）1131101