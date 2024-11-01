中國PMI返擴張區間 專家：中小企業經營待振作

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（中央社記者李雅雯台北1日電）中國國家統計局最新統計顯示，10月PMI為50.1，重返擴張區間。專家剖析，製造業有復甦態勢，不過中小企業尚有需求不足問題，相關生產經營活動待振作。

中國國家統計局最新統計顯示，10月製造業採購經理人指數（PMI）為50.1，較9月上升0.3個百分點。10月PMI表現是相隔5個月以來再次高於50榮枯線，重返擴張區間；前一次PMI落於擴張區間為今年4月，測得50.4。

第一財經報導引述數名機構專家的意見解析這波數據。中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，10月PMI高於50榮枯線，顯示製造業生產經營活動有恢復跡象，這是對於中央政府相關經濟政策的回應。

張立群提醒，觀察到中小企業新訂單指數低於50榮枯線，反映需求不足的企業占比逾60%，顯示市場需求不足對於企業生產經營活動構成制約情況嚴重，必須持續加強擴大內需；建議可加大政府公共產品投資，以拉動企業訂單。

東方金誠首席宏觀分析師王青剖析，製造業中上游多為大、中型企業，對於政府拋出相關經濟政策感受較強；小型企業接近市場終端，更多的是受到消費需求等變化的牽制，這意味著政策必須往提振市場消費方向推進。

財信研究院副院長伍超明認為，相關經濟政策對於大型企業提振作用明顯，正向發展預期可從大型企業往中小企業擴散；房地產業等較為脆弱產業鏈的恢復需要時間，加上外部環境不確定性多，中小企業猶待政策支持、振作。

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經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）高級經濟學家徐天辰（Xu Tianchen）在路透社報導中表示，10月PMI顯示中國政府加大財政支持等政策發揮作用，過去幾個月製造業情緒低迷，飽受信心不足困擾，也阻礙了投資與消費情緒。

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋林（Lynn Song）認為，10月PMI呈現小幅度擴張，這是一個積極訊息，接下必須關注相關刺激措施可否帶動中國內部需求復甦，藉此抵銷外部疲弱帶來的影響。（編輯：周慧盈）1131101