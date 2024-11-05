上海學者傳遭限制出境 曾刊文討論領導人任期制

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（中央社台北5日電）自由亞洲電台4日報導，上海財經大學法學院副教授梁興國，2日在上海虹橋機場準備搭機到香港時，遭限制出境。梁興國過去曾發表與共和國領導人任期制有關的文章。他表示，時間已過了近3年，仍遭監控和限制出境。

自由亞洲電台（RFA）報導，獨立時評人蔡慎坤在X平台（推特前身）引述梁興國及其妻子張亞月的說法。

文章提到，梁興國與其妻原訂2日赴港，張亞月1日收到任職的學院通知，她因丈夫寫了不合適的文章而被限制出境。2日，兩人在上海虹橋機場被出入境管理機構宣布因「可能危害國家安全」而禁止出境。隨後又因要求取得遭限制出境的證明文件不成，遭警察趕出邊檢會客室。

梁興國曾在20大召開前，投書媒體發表「任期制：共和國重要的制度基礎」一文。文章寫道，「共和國為什麼要對領導人的任職屆數進行限制？根本原因在於，共和國的宗旨是『天下非一人之天下，乃天下人之天下也』」、「領導人幹完一任接著第二任、第三任。國家名義上雖然還是共和國，實質卻已變質為獨裁社會。」

梁興國5日透過蔡慎坤的帳號回應。他表示，當時正研讀「論法的精神」、「羅馬盛衰原因論」和共和主義有關的文章，受到啟發，寫下這篇純粹的法學理論文章，「只是在人類社會一般意義上討論了一下共和國制度問題，結果就是因言獲罪。」

梁興國提到，自2022年2月發表文章後，曾3度被叫去「喝茶」，組織還要求他給報社寫「撤稿信」，也寫了「保證書」，保證不再思考、寫作、發表，「我一直遵守承諾至今」。

梁興國表示，距離文章發表已過去快3年，但組織仍繼續對他進行監控和禁止出境。他認為，任何懲罰都該有個期限，但懲罰至今還沒解除，就連妻子張亞月也被「株連」。

梁興國說，「我們抗爭了，但在強大的權力面前，我們2位講理講法的老師一點辦法都沒有。」（編輯：謝怡璇/廖文綺）1131105