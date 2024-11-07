中國10月出口年增12.7% 分析：趕在川普加關稅前出貨
（中央社台北10日電）中國官方公布，以美元計價，中國10月出口年增12.7%，高於路透社調查預期的5.2%。分析指出，川普曾提出對中國商品課徵60%的關稅，這可能刺激中國貨物庫存提前出口到其他地區。
中國海關總署官網今天公布10月進出口數據。以美元計價，中國今年10月出口年增12.7%，進口年降2.3%，是4個月來首次由正轉負。中國10月份貿易順差957.2億美元，預估順差為750億美元。
今年前10個月，中國進出口總值5.07兆美元，年增3.7%。其中出口2.93兆美元，年增5.1%；進口2.14兆美元，年增1.7%；貿易順差7852.7億美元，擴大15.8%。
路透社分析，美國總統川普選前曾提出對中國進口產品徵收60%的關稅，這可能刺激中國貨物庫存提前出口到其他地區。
凱投宏觀（Capital Economics）分析人士黃梓純（Zichun Huang）在一份報告中表示，預期中國未來幾個月的出貨量將維持強勁，川普對關稅的潛在影響可能要到明年下半年才會出現。
黃梓純認為，川普的回歸可能對中國出口有短期提振作用，因為美國進口商得趕在關稅實施之前增加採購。
PMI小百科
採購經理人指數（PMI）為一綜合性指標，係每月對受訪企業的採購經理人進行調查，並依調查結果編製成的指數。
調查範圍包括製造業與非製造業，製造業以新增訂單數量、生產數量、人力僱用數量、存貨，以及供應商交貨時間等5項細項，請經理人針對各項與上個月進行比較；非製造業則以商業活動、新增訂單數量、人力僱用數量，以及供應商交貨時間等4項進行比較。
採購經理人指數介於0%~100%之間，若高於50%表示製造業或非製造業景氣正處於擴張期，若低於50%表示處於緊縮期。
資料來源：國發會
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。