中國10月出口年增12.7% 分析：趕在川普加關稅前出貨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）中國官方公布，以美元計價，中國10月出口年增12.7%，高於路透社調查預期的5.2%。分析指出，川普曾提出對中國商品課徵60%的關稅，這可能刺激中國貨物庫存提前出口到其他地區。

中國海關總署官網今天公布10月進出口數據。以美元計價，中國今年10月出口年增12.7%，進口年降2.3%，是4個月來首次由正轉負。中國10月份貿易順差957.2億美元，預估順差為750億美元。

今年前10個月，中國進出口總值5.07兆美元，年增3.7%。其中出口2.93兆美元，年增5.1%；進口2.14兆美元，年增1.7%；貿易順差7852.7億美元，擴大15.8%。

路透社分析，美國總統川普選前曾提出對中國進口產品徵收60%的關稅，這可能刺激中國貨物庫存提前出口到其他地區。

凱投宏觀（Capital Economics）分析人士黃梓純（Zichun Huang）在一份報告中表示，預期中國未來幾個月的出貨量將維持強勁，川普對關稅的潛在影響可能要到明年下半年才會出現。

黃梓純認為，川普的回歸可能對中國出口有短期提振作用，因為美國進口商得趕在關稅實施之前增加採購。