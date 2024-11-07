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中國10月出口年增12.7% 分析：趕在川普加關稅前出貨

2024/11/7 14:44（11/7 15:30 更新）
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圖為中國江蘇省連雲港的貨船與貨櫃。（China Daily via 路透社）
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（中央社台北10日電）中國官方公布，以美元計價，中國10月出口年增12.7%，高於路透社調查預期的5.2%。分析指出，川普曾提出對中國商品課徵60%的關稅，這可能刺激中國貨物庫存提前出口到其他地區。

中國海關總署官網今天公布10月進出口數據。以美元計價，中國今年10月出口年增12.7%，進口年降2.3%，是4個月來首次由正轉負。中國10月份貿易順差957.2億美元，預估順差為750億美元。

今年前10個月，中國進出口總值5.07兆美元，年增3.7%。其中出口2.93兆美元，年增5.1%；進口2.14兆美元，年增1.7%；貿易順差7852.7億美元，擴大15.8%。

路透社分析，美國總統川普選前曾提出對中國進口產品徵收60%的關稅，這可能刺激中國貨物庫存提前出口到其他地區。

凱投宏觀（Capital Economics）分析人士黃梓純（Zichun Huang）在一份報告中表示，預期中國未來幾個月的出貨量將維持強勁，川普對關稅的潛在影響可能要到明年下半年才會出現。

黃梓純認為，川普的回歸可能對中國出口有短期提振作用，因為美國進口商得趕在關稅實施之前增加採購。

駐上海的中國經濟學家王丹（Dan Wang）表示，若PMI

PMI小百科

採購經理人指數（PMI）為一綜合性指標，係每月對受訪企業的採購經理人進行調查，並依調查結果編製成的指數。

調查範圍包括製造業與非製造業，製造業以新增訂單數量、生產數量、人力僱用數量、存貨，以及供應商交貨時間等5項細項，請經理人針對各項與上個月進行比較；非製造業則以商業活動、新增訂單數量、人力僱用數量，以及供應商交貨時間等4項進行比較。

採購經理人指數介於0%~100%之間，若高於50%表示製造業或非製造業景氣正處於擴張期，若低於50%表示處於緊縮期

資料來源：國發會

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新出口訂單的細項指數之後持續下降，而出口數字不斷上升，他認為這更像是庫存轉移。（編輯：謝怡璇）1131107
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