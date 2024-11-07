本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
賀錦麗為何敗給川普？專家點出經濟萎靡、移民問題與執政包袱
首頁 / 兩岸
習近平
新聞專題
習近平1/300
首頁 / 兩岸

習近平致電賀川普當選：盼相互尊重妥善管控分歧

2024/11/7 12:08（11/7 12:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為2019年6月時任美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）在日本G20峰會上會面。（路透社）
圖為2019年6月時任美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）在日本G20峰會上會面。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日電）央視新聞報導，中國國家主席習近平7日致電川普（Donald Trump），祝賀他當選美國總統，並指希望雙方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強對話溝通，妥善管控分歧。

央視新聞報導，習近平在電賀中表示，歷史顯示中美合則兩利、鬥則俱傷。一個穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。希望雙方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道，造福兩國，惠及世界。

報導指出，同日，中國國家副主席韓正致電范斯（J.D. Vance），祝賀他當選美國副總統。

川普重返白宮，外界關注美中關係的走向，特別是川普競選期間曾提議對中國商品課徵60%關稅，會否真的落實及引發美中貿易衝突。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1131107

延伸閱讀
川普重返白宮能結束俄烏、中東戰爭？路透盤點3大外交挑戰川普重返白宮 經長：若提高關稅對中國台商影響較大川普重掌白宮如何影響美國與全球？紐約時報預測內政外交全面翻轉美前國安顧問波頓：中俄樂見川普勝選 蒲亭知道如何玩弄他台經院估明年經濟成長3.15% 川普入主白宮景氣添變數川普提議加徵關稅 分析師：恐致物價漲和支出減緩
川普
府：總統聽取美大選後政經分析 對深化台美充滿信心川普重新上台 評論：香港難免成為打擊對象
習近平
川普當選美國總統 港媒：遏制中國不手軟加拿大眾院通過挺台動議 反制中國曲解聯大2758號決議[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普當選美國總統 港媒：遏制中國不手軟
172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：