習近平致電賀川普當選：盼相互尊重妥善管控分歧
2024/11/7 12:08（11/7 12:27 更新）
（中央社台北7日電）央視新聞報導，中國國家主席習近平7日致電川普（Donald Trump），祝賀他當選美國總統，並指希望雙方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強對話溝通，妥善管控分歧。
央視新聞報導，習近平在電賀中表示，歷史顯示中美合則兩利、鬥則俱傷。一個穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。希望雙方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道，造福兩國，惠及世界。
報導指出，同日，中國國家副主席韓正致電范斯（J.D. Vance），祝賀他當選美國副總統。
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