中國醫保改革陷困境 參保人數直降與施政欠佳

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（中央社台北8日電）疫情過後，中國醫保制度進行改革，但爭議四起，許多民眾憤而退保。現今為防止醫保人數下降，中央政府頒布「國務院辦公廳關於健全基本醫療保險參保長效機制的指導意見」（下稱：「指導意見」），鼓勵更多人參加醫保，但卻出現強迫買醫保的亂象。

2023年中國各地政府進行醫保制度改革，政府投入醫保個人帳戶的資金減少，自付費用提高，這是疫情3年期間「清零政策」的代價。然而，落實在民眾身上，又因整體經濟環境不佳、老齡化等問題，不少民眾決定退出醫保，甚至維權反對改革。

2024年8月中國政府又頒布「國務院辦公廳關於健全基本醫療保險參保長效機制的指導意見」，當中包含推動新生兒、學齡兒童、大學生參加醫保。另外，支持職工醫保個人帳戶用於支付參保人員近親屬參加居民醫保的個人繳費及已參保的近親屬在定點醫藥機構就醫購藥的個人自付醫藥費用。

不過在推動的執行當中，卻出現地方政府「花式催買健保」的現象。華商網5日報導，四川省南充市高坪區一小學的家長表示，班主任在家校交流群發通知催繳醫保，沒買醫保的學生不僅要被停課，學校還要給家長開家長會。這位家長說，「你不買，天天群裡催，小孩都被區別對待了，沒辦法，所以最後還是買了，不買不行。」

儘管當地教育局指出，工作人員稱學校的做法錯誤，將對此進行調查，但是這仍掩蓋不了醫保制度面臨參保人數降低與改革出現的不良作風。

現行中國的醫保制度從2013年開始，是世界上最大規模的醫療保健計畫。中國有2種主要的醫療保障制度，即職工基本醫療保險，與城鄉居民基本醫療保險。前者涵蓋國企城鎮職工與退休人員，以及民營企業的在職員工，全中國有1/4的人使用；後者是針對農民與農民工以及兒童的，約占全中國3/4。

根據官方數據顯示，整體參保的總人數呈現下降的趨勢。醫保局數據指出，城鄉居民醫保的參保人數在2019年、2020年、2021年和2022年連續下降，分別年減0.3%、0.8%、0.8%和2.5%。截至2023年底，城鄉居民醫保的參保人數為9億6294萬人，年減2055萬人。

同時，全國參保總人數也連續2年下降。2022年減少1705萬、2023年減少1203萬人，兩年合計減少2908萬。

居民醫保的前身是「新農合」，2003年剛推出時個人繳費標準只有人民幣10元，之後是連年上漲，如今變成了人民幣380元（約新台幣1705元）一個人。在20年的時間裡，居民醫保個人保費增長了37倍，年均增長近20%，但同期居民的平均年收入僅僅增長了7倍。

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這表示參保人數的下降與保費持續上漲有關，尤其是疫後經濟復甦不如預期，老人得在生活掙扎之下決定退出費用連續上漲的醫保。

北京大學國家發展研究院教授李玲指出，如果不進行改革，醫保基金的可持續性將面臨巨大挑戰。她提出的改革方式為「應該按個人的收入水平來決定其應繳納的居民醫保費用」，並且在此基礎上，由自願繳納更改成強制繳納。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1131108