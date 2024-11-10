中國出生率衰退人口連帶減少 2023年少208萬人

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（中央社記者吳柏緯上海10日電）中國出生率下降，連帶使人口自然增加率持續衰退。根據中國國家統計局最新發布的「中國統計年鑒2024」，2023年年末人口較2022年同期減少208萬人。31個省市中僅8個維持自然增加率為正成長。

綜合第一財經、澎湃新聞報導，中國國家統計局近日發行「中國統計年鑒2024」，公布了2023年31個省市的人口出生率、死亡率和自然增加率資料。

根據統計，中國2023年年末人口較2022年同期減少208萬人，人口自然增加率為負的1.48‰，較2022年下降88個千分點。人口出生率為6.39‰，代表2023年中國平均每千人中的出生人數還不到7人。

數據顯示，在整體新生兒人數下降的情形下，仍有8個省市區的人口自然增加率維持正成長，包含廣東、廣西、海南、貴州、西藏、青海、寧夏、新疆。

報導指出，一般認為人口出生率較高的地方，往往是城鎮化率較低的地方，然而名列中國城鎮化率第4名的經濟大省廣東則成為一大例外，人口出生率達到8.12‰，名列前茅。

據統計，2023年廣東的出生人口103萬人，連續4年成為唯一出生人口超100萬的省份，連續6年成為第一生育大省。

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報導引述人口專家、廣東社會學學會會長董玉整分析，在廣東省內，粵東潮汕和粵西地區重視家庭建設、傳統影響較大，整體的生育意願較高。

廣東省體改研究會執行會長彭澎指出，像粵東的潮汕、粵西的湛江等地，雖然近年來生育意願也在下降，但受傳統的生育文化影響，相對其他地區，這些地方的生育意願仍較高。同時，廣東常住人口總量位居全國第一，外省流入人口多，流入的人口結構比較年輕，處於婚育年齡的比例較高。（編輯：謝怡璇）1131110