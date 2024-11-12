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廣東珠海昨晚汽車無差別撞人逾10死近百傷 62歲駕駛行凶動機待查
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廣東珠海汽車無差別撞人逾10死近百傷 62歲駕駛行凶動機待查

2024/11/12 10:56（11/12 12:23 更新）
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廣東珠海市香洲區體育中心11日晚間發生汽車無差別撞人事件，社群影片可見多人受傷倒地。（圖取自twitter.com/whyyoutouzhele）
廣東珠海市香洲區體育中心11日晚間發生汽車無差別撞人事件，社群影片可見多人受傷倒地。（圖取自twitter.com/whyyoutouzhele）
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（中央社台北12日電）廣東珠海市香洲區體育中心昨晚發生汽車無差別撞人事件，據香港明報引述現場消息指，事件導致近百人受傷，多人傷勢嚴重，現場救護人員稱至少十多人死亡。

珠海市公安局香洲分局11日晚發出通報稱，11日晚7時48分許，一輛小汽車在珠海市香洲區體育中心撞倒多名行人後駕車逃逸。警方到場處置並協助將傷者送往醫院救治。62歲的男司機已經被警方控制，相關調查處置工作正在進行。

明報12日報導，據現場目擊者稱，事發時一架灰色越野車輛「開進去來回撞」之後逃逸，許多人被撞後躺在地上動也不動，地面有很多血跡，甚至是斷指等人體組織。

香港明報報導，廣東珠海市香洲區體育中心11日晚間發生汽車無差別撞人事件，已知近百人受傷至少十多人死亡。（圖取自明報網頁）
香港明報報導，廣東珠海市香洲區體育中心11日晚間發生汽車無差別撞人事件，已知近百人受傷至少十多人死亡。（圖取自明報網頁）
（圖取自twitter.com/whyyoutouzhele）
（圖取自twitter.com/whyyoutouzhele）

有現場救援人員表示，抵達現場前已送了60人到醫院，之後再由27輛車送走傷者。他見到有被撞者死亡，頭部蒙白布才被抬上救護車。

現場消息指，事件造成近百人受傷，多人傷勢嚴重，現場救護人員稱最少10多人死亡。部分社群影片可見多人受傷倒地。

報導表示，案發現場是當地市民健身、散步的熱門場所，被劃作行人專區，私家車無法駛入，與珠海市公安局直線距離約1公里。

事發後現場一片混亂，鞋、帽、袋散落地上。部份被撞者來自「美麗珠海徒步隊」，地上留有該組織的紅色旗幟。「美麗珠海徒步隊」是當地民間組織，定期帶領長者健步鍛煉。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1131112

#香港明報
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