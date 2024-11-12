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逾萬陸客小三通赴金門旅遊 單日最高破千人

2024/11/12 19:42
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（中央社記者吳玟嶸金門12日電）今年截至11月11日，經小三通到訪金門旅遊陸客突破萬人、單日最高1475人。金門縣觀光處長許績鑫說，將持續整合資源推動金門觀光，進而促使在地旅遊永續發展。

中國福建公安廳出入境管理局9月27日宣布恢復受理福建居民到金門自由行及團體旅遊申請。觀光處今天發布新聞稿指出，今年截至11月11日，經小三通到訪金門旅遊陸客累計達1萬183人，單日最高1475人。

許績鑫表示，將持續整合資源，共同行銷金門觀光發展，初期將由縣府帶頭整合金門各方資源，打造金門成為更具吸引力旅遊目的地，進而促使在地旅遊永續發展。

觀光處透過新聞稿表示，9日有近170名陸客以「活動+旅遊」模式到訪金門參與草地餐車音樂節等活動，據統計當日共有1475名陸客來訪，創下自9月27日以來陸客單日入金人數最高峰。

觀光處也說，隨陸客逐步增加，小三通往來人數可望恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫前盛況。將持續促使資源有效整合運用，提升金門觀光產業整體發展，讓金門豐富文化底蘊，如閩南暨僑鄉文化、自然生態等多元特色，再加上永續遊程推出，成為有用觀光資源，進而吸引更多旅客前來金門旅遊。（編輯：謝雅竹）1131112

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