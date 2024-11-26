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旅行業盼解除赴陸禁團令 陸委會：兩岸觀光阻礙在陸方

2024/11/26 19:52
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（中央社記者謝怡璇台北26日電）旅行業者昨天到觀光署陳情，盼解除赴中國大陸旅遊禁團令。陸委會今天表示，今年1至9月，國人赴陸人次是陸人來台的7.2倍。兩岸觀光交流阻礙在陸方，盼旅行業者勿以訛傳訛。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會與地方旅行公會等團體、各大觀光社團25日到觀光署陳情，盼解除赴陸旅遊禁團令。旅行業者認為，疫情解封至今已兩年，台灣仍禁止組團到中國大陸旅遊，交通部一直認為雙邊旅遊數量不對等，但台灣現在的禁團令，會讓大陸認為台灣沒誠意。

大陸委員會（陸委會）26日發布新聞稿表示，旅行業相關業者25日向觀光署陳情的內容，對當前兩岸觀光交流現況及阻礙多有誤解，陸委會為正視聽，澄清說明。

陸委會說明，針對國人赴陸，政府不問事由，未加限制。關於旅行社攬客組團方面，今年6月1日前已規劃的團體迄今仍持續出團。依觀光署統計，自今年3月至10月，旅行社組團赴陸旅遊約16.4萬人次。

陸委會指出，因陸方迄未開放陸客來台觀光，以致今年1至9月國人赴中國大陸205.2萬人次，同期間大陸人士來台僅28.5萬人次，國人赴陸是陸人來台的7.2倍。

陸委會強調，「兩岸觀光交流受阻最大的障礙是陸方不放陸客來台，並非政府阻止國人赴陸」。

陸委會並強調，政府須觀察國人赴陸人身安全風險及旅遊品質實際情況、兩岸整體情勢變化，並研議強化安全配套，以務實態度處理旅行社組團赴陸常態化的時機。

新聞稿提到，陸方於今年6月21日發布「懲獨22條」，嚴重威脅國人赴陸人身安全。政府已將赴陸港澳旅遊警示提升為「橙色」，建議國人避免非必要旅行。立法院今年7月通過解除禁團令的決議，亦以維護安全為前提。

陸委會呼籲，旅行業者認清現況，勿以訛傳訛，並共同協助政府推動兩岸觀光健康有序交流。

陸委會表示，今年已恢復旅居及留學第三地陸籍人士來台觀光、陸客到金門馬祖旅行。至於大陸旅客來台觀光，相關機關在去年8月公布的相關規劃基礎上，已做好相關準備，可配合陸方開放的情況，即時相應實施。「政府歡迎陸客來台觀光立場不變，且願意推進雙向交流，為和平共榮作出努力。」（編輯：楊昇儒）1131126

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旅行業陳情盼解除赴中旅遊禁團令 觀光署將研議
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