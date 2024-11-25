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旅行業陳情盼解除赴中旅遊禁團令 觀光署將研議

2024/11/25 21:27（11/25 22:26 更新）
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中華民國旅行商業同業公會全國聯合會與地方旅行公會等團體、各大觀光社團，25日到交通部觀光署陳情，盼解除赴中國旅遊禁團令，觀光署旅行業組長湯文琦（左）接下陳情書。中央社記者汪淑芬攝 113年11月25日
中華民國旅行商業同業公會全國聯合會與地方旅行公會等團體、各大觀光社團，25日到交通部觀光署陳情，盼解除赴中國旅遊禁團令，觀光署旅行業組長湯文琦（左）接下陳情書。中央社記者汪淑芬攝 113年11月25日
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（中央社記者汪淑芬台北25日電）中華民國旅行商業同業公會全國聯合會與地方旅行公會等團體、各大觀光社團今天到觀光署陳情，盼解除赴中國大陸旅遊禁團令。觀光署回應，會就陳情內容研議。

旅遊業者認為，COVID-19疫情解封到現在已兩年，台灣仍禁止組團到中國大陸旅遊，交通部一直認為雙邊旅遊數量不對等，但台灣現在的禁團令，會讓中國大陸認為台灣沒誠意。

旅遊業者希望政府加速溝通開放陸客來台觀光，並認為這有助台灣全年觀光客達到1000萬人次目標。業者也盼立刻解除禁團令，恢復民眾組團前往中國大陸旅遊。

觀光署旅行業組長湯文琦接下業者陳情書，並說會針對陳情內容研議，若有進一步明確消息，再向業者說明。（編輯：張雅淨）1131125

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