本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北捷票價不漲、儲值卡回饋金縮水 估明年上半年實施
首頁 / 社會
陸客來台
新聞專題
陸客來台1/47
首頁 / 社會

中國男子赴金旅遊死亡 府會關注後續處理

2024/11/29 17:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門29日電）中國籍陳姓男子赴金門旅遊，昨天疑因心肌梗塞送醫，晚間宣告死亡。金門副縣長李文良說，如需協助可向縣府反映，並將彙整兩岸交流可能遇到問題，再與兩岸高層聯繫溝通。

金門縣議會今天舉行第8屆第4次定期會，國民黨籍議員王國代詢問此案，表示縣府基於人道立場應協助家屬處理後事，如有必要也可委託紅十字會協助。

李文良說，已請警方適度表達關懷，如有需要地方政府或民間資源協助，也可以向縣府反映。

李文良表示，很多事務在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前已有相關案例可遵循，將重啟過往模式處理，並已請各單位把過去兩岸頻繁交流時期遇到問題彙整，近期內將與兩岸高層聯繫，再進行相關事務對接。

據了解，66歲中國籍陳姓男子赴金門旅遊，昨天上午就感到胸悶並有服用心血管疾病藥物，下午又感不適，陳男妻子約在晚間6時通報119，但在到院前陳男已呈OHCA狀態，經救護人員實施CPR（心肺復甦術）搶救仍回天乏術，晚間7時23分宣告死亡。目前檢察官已完成相驗程序，確認無外力介入，遺體已交由家屬處理。（編輯：謝雅竹）1131129

#中國籍
#心肌梗塞
#金門縣
#李文良
#兩岸
#紅十字會
#陸客
#金門縣議會
李文良
賴總統贈匾李洋「奧運雙金」 金門宗族辦晉匾儀式行政院全額協助3000萬 金門啟用救災機器人
陸客來台
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
旅行業盼解除赴陸禁團令 陸委會：兩岸觀光阻礙在陸方
172.30.142.62
更多編輯台推薦新聞：