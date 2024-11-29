中國男子赴金旅遊死亡 府會關注後續處理
2024/11/29 17:32
（中央社記者吳玟嶸金門29日電）中國籍陳姓男子赴金門旅遊，昨天疑因心肌梗塞送醫，晚間宣告死亡。金門副縣長李文良說，如需協助可向縣府反映，並將彙整兩岸交流可能遇到問題，再與兩岸高層聯繫溝通。
金門縣議會今天舉行第8屆第4次定期會，國民黨籍議員王國代詢問此案，表示縣府基於人道立場應協助家屬處理後事，如有必要也可委託紅十字會協助。
李文良說，已請警方適度表達關懷，如有需要地方政府或民間資源協助，也可以向縣府反映。
李文良表示，很多事務在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前已有相關案例可遵循，將重啟過往模式處理，並已請各單位把過去兩岸頻繁交流時期遇到問題彙整，近期內將與兩岸高層聯繫，再進行相關事務對接。
據了解，66歲中國籍陳姓男子赴金門旅遊，昨天上午就感到胸悶並有服用心血管疾病藥物，下午又感不適，陳男妻子約在晚間6時通報119，但在到院前陳男已呈OHCA狀態，經救護人員實施CPR（心肺復甦術）搶救仍回天乏術，晚間7時23分宣告死亡。目前檢察官已完成相驗程序，確認無外力介入，遺體已交由家屬處理。（編輯：謝雅竹）1131129
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