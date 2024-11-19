本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
香港泛民顛覆國家政權案 源起反送中、事件始末回顧
首頁 / 社會

行政院全額協助3000萬 金門啟用救災機器人

2024/11/19 19:14（11/19 19:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院全額協助金門縣新台幣3000萬元，購置救災機器人及熱顯像無人機各4台，19日下午舉行啟用典禮，副縣長李文良（左6）、內政部消防署長蕭煥章（右6）等出席並合影。中央社記者吳玟嶸攝 113年11月19日
行政院全額協助金門縣新台幣3000萬元，購置救災機器人及熱顯像無人機各4台，19日下午舉行啟用典禮，副縣長李文良（左6）、內政部消防署長蕭煥章（右6）等出席並合影。中央社記者吳玟嶸攝 113年11月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門19日電）行政院全額協助金門縣新台幣3000萬元，購置救災機器人及熱顯像無人機，充實消防救災能量。內政部消防署長蕭煥章說，後續仍有許多計畫要與金門合作，期待每項合作都能真正落實到第一線。

行政院協助金門縣購置救災機器人及熱顯像無人機各4台，今天下午在消防局金寧分隊舉行啟用典禮，並現場展示機器人與無人機應用。金門副縣長李文良、內政部消防署長蕭煥章等出席。

李文良表示，為保衛民眾生命財產安全，消防弟兄透過平常演練強化專業技能，但有了專業技能後也需要高科技支援，感謝行政院、消防署對金門消防資源的挹注，讓消防能量再次提升，也能保障消防人員安全。

蕭煥章表示，在氣候變遷下，要重新思考消防救災的轉型，「消防員是無敵鐵金剛，什麼都做得到嗎？」，因此除人員訓練，也要透過無人機、機器人協助，改變傳統救災模式。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蕭煥章也說，後續仍有許多計畫要與金門合作，期待每項合作都能真正落實到第一線，包括通訊指揮車、低軌衛星的通訊設備等將陸續到位，讓台灣真正成為科技島，也對金門民眾有更好保障。

典禮中也由消防人員介紹並展示救災機器人功能，如使用紅外線熱顯像鏡頭尋找火點、以五用氣體偵測器判定有毒物質，並實際操作機器人爬坡、射水及自身降溫防護等功能；無人機部分，則具備紅外線與可見光同步顯示、雙畫面切換、即時監看回傳及攝錄影等功能，可在山林、水域、工廠火災進行災區監控。（編輯：謝雅竹）1131119

行政院協助金門縣購置救災機器人及熱顯像無人機，19日下午在消防局金寧分隊舉行啟用典禮，副縣長李文良（前右2）、內政部消防署長蕭煥章（前左）現場了解設備功能。中央社記者吳玟嶸攝 113年11月19日
行政院協助金門縣購置救災機器人及熱顯像無人機，19日下午在消防局金寧分隊舉行啟用典禮，副縣長李文良（前右2）、內政部消防署長蕭煥章（前左）現場了解設備功能。中央社記者吳玟嶸攝 113年11月19日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.30
更多編輯台推薦新聞：