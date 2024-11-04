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颱風康芮農損逾12億 梨子占2億最慘重

2024/11/4 10:49（11/4 11:22 更新）
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雲林縣二期稻作進入採收期，颱風康芮過境，水稻出現倒伏。（中央社檔案照片）
雲林縣二期稻作進入採收期，颱風康芮過境，水稻出現倒伏。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃麗芸台北4日電）颱風康芮雖離台，但中央災害應變中心今天指出，全國農損逾新台幣12億元，雲林縣和花蓮縣最慘，農作物損失以梨損失2億多元最多；另新竹尖石鄉已進行空投物資。

中央災害應變中心上午召開第14次工作會報，由副指揮官、消防署長蕭煥章主持。

農業部指出，農業災損總計約12億917萬元，以雲林縣損失3億2771萬元（占27%）及花蓮縣損失3億326萬元（占25%）較為嚴重；農作物損失以梨較嚴重，損失2億3322萬元，其次為水稻、番荔枝、蒜頭和食用玉米等。

水電維生部分，經濟部說，全國曾停電97萬9743戶，待修1733戶，預估今晚11時全數完成供電。

交通部表示，公路災阻路段目前還有6處，包括台中市和平區台8線（梨山路段）路面塌陷掏空；南投縣仁愛鄉台8線96K（碧綠溪路段）上邊坡坍方阻斷，且部分路面塌陷掏空；花蓮縣秀林鄉台8線大禹嶺至天祥路段坍方阻斷等。

災後復原情形，環境部說，目前花蓮縣及台東縣重要幹道都已完成清理，剩部分鄉道持續清理中。

根據消防署統計資料指出，這次颱風共計造成1萬878件災情，並造成3人死亡、692人受傷。

消防署說，由於新竹縣尖石鄉司馬庫斯道路崩塌中斷而成孤島，今天上午7時由空勤直升機裝載上千公斤物資運補。

收容安置部分，衛福部說，目前高雄市和花蓮縣仍開設2處收容處所，共安置63人。（編輯：方沛清）1131104

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