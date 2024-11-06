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台澳消防公益月曆登場 女消防員周佩儒成嬌點

2024/11/6 12:28（11/6 12:46 更新）
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消防署6日舉辦「2025台、澳消防月曆」發表記者會，消防署長蕭煥章（後左3）、雙北市和基隆市消防局代表共襄盛舉。中央社記者黃麗芸攝 113年11月6日
消防署6日舉辦「2025台、澳消防月曆」發表記者會，消防署長蕭煥章（後左3）、雙北市和基隆市消防局代表共襄盛舉。中央社記者黃麗芸攝 113年11月6日
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（中央社記者黃麗芸台北6日電）2025台、澳消防公益月曆今天首度亮相，消防署說，台灣6名消防員特地遠赴澳洲拍攝，透過月曆內容可看到消防員們在火場打拚救災的辛苦英姿，女消防員周佩儒也成唯一嬌點。

消防署上午舉辦「2025台、澳消防月曆」發表記者會，包括澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處代表費裘娜（Juna Ferrett）、消防署長蕭煥章、雙北市和基隆市消防局代表共襄盛舉。

台、澳消防公益月曆的12月份主角，分別由6名台灣消防員和6名澳洲消防員擔任，在火場中分持水帶、斧頭和各式裝備，展現他們在日常工作中和火神奮戰的身影和辛勞。

消防署表示，台灣消防員是在今年接受澳洲昆士蘭州貿易暨投資辦事處邀請，遠赴澳洲黃金海岸與當地消防員合作拍攝2025消防公益月曆。

蕭煥章也指出，澳洲昆士蘭州貿易暨投資辦事處自民國108年起，多次邀請澳洲消防員來台進行防救災及市政議題交流。

他說，為能深入了解澳洲消防工作現況，澳方在今年3月18日至25日邀請台灣第一線執行救災及指揮任務的6名消防員，赴澳進行裝備器材、體能及救災經驗等交流活動。

活動現場也邀請月曆主角台、澳消防員分成2隊進行競賽，包括著裝速度、雙人伏地挺身等項目，2邊隊伍實力展現幾乎不分軒輊，也可見消防員在日常搏命工作所需的專業和體力訓練強度。

唯一的女消防員、消防署專員兼國家搜救中心搜救官周佩儒會中表示，這次到澳洲拍攝都感受對方的貼心安排，拍攝過程中都給予專業指導，讓她可以順利且開心完成拍攝工作；台北市消防局組員陳冠勛也說，這是自己首次到澳洲，全程都受到對方熱情招待，是自己人生難忘的回憶。

澳洲消防員們也紛紛表示，起初對於拍攝工作不熟悉且憂心，但適應後就逐漸放鬆且覺得有趣，同時這次合作拍攝也建立起雙方的良好友誼，並打趣說當月曆模特兒比當消防員要困難多了。

消防署表示，和澳洲昆士蘭州貿易暨投資辦事處已陸續數年合作，投入公益消防月曆的拍攝活動，並共同發行消防形象月曆合體做公益，為防救災交流面向增添趣味及社會意義。

同時，也期望未來能藉由積極多邊交流，深化台、澳友好情誼，延續雙方防災及消防救災的實務工作，為救援任務注入更多量能，守護民眾生命與財產安全。（編輯：方沛清）1131106

蕭煥章
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