颱風康芮造成3死692傷 農損增至7.8億

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）颱風康芮襲台造成全國災情1萬762件和3死、692傷，中央災害應變中心今天表示，農損已增至近新台幣7.8億元；孤島新竹縣尖石鄉司馬庫斯空投物資勤務因濃霧延至明天。

中央災害應變中心下午召開第13次工作會報，由副指揮官、消防署長蕭煥章主持。

消防署報告指出，這次颱風共計造成1萬762件災情，並造成3人死亡、692人受傷。

消防署說，由於新竹縣尖石鄉司馬庫斯道路中斷成孤島，經查其物資安全存量足夠10天，但今天凌晨再次發生崩塌，尖石鄉公所提出申請空投物資需求，空勤搜救機今天下午1時許裝載物資起飛，但因山區起霧而折返，明天視天候狀況繼續執行。

衛福部也表示，目前仍有高雄市和花蓮縣開設收容處所，計3處、共80人。

水電維生部分，經濟部說，全國曾停電97萬3506戶，待修復8408戶，預估明天中午完成供電。

農業部指出，農業災損總計約新台幣7億7965萬元，以雲林縣損失2億4777萬元（占32%）及花蓮縣損失2億3513萬元（占30%）較為嚴重；農作物損失以二期水稻較嚴重，損失1億7519萬元，其次為番荔枝、蒜頭、食用玉米及洋蔥等。

交通部表示，公路災阻路段仍有8處，包括台中市和平區台8臨37線（中橫便道）路基毀損；南投縣仁愛鄉台8線96K（碧綠溪路段）上邊坡坍方阻斷；花蓮縣秀林鄉台8線大禹嶺至天祥路段坍方阻斷等。

災後復原情形，環境部說，目前台北市等20縣市均已完成環境復原工作。僅剩花蓮縣及台東縣加速清理中，將持續督促及協助清理完成。（編輯：李錫璋）1131103