傳台積電停供中國AI晶片 國台辦：美國打台灣牌

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（中央社記者邱國強北京13日電）針對外電報導，美國商務部下令台積電11日起停止供應中國大陸客戶AI先進晶片，國台辦發言人朱鳳蓮今天宣稱，有關報導再度證明美國「打台灣牌，升高台海緊張局勢」，目的是「以台遏華」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在回答媒體詢問時，作上述表示。

朱鳳蓮宣稱，推進兩岸產業合作有利於兩岸企業發展，增進兩岸民眾民生福祉。而有關報導再次證明美國「打台灣牌，升高台海緊張局勢」，目的是「以台遏華」。

她並聲稱，「『民進黨當局』妄圖倚外謀獨，一味隨美起舞搞脫鈎斷鏈，給兩岸有關產業合作設置越來越多的人為障礙，最終損害的是島內企業的利益，削弱的是台灣相關產業的優勢，讓台灣進一步錯失產業發展的機遇」。

路透社9日報導，知情人士透露，美國商務部下令台積電自11月11日起，停止向中國客戶供應通常應用於人工智慧（AI）的先進晶片，其中包括特定的7奈米或更先進設計的尖端晶片。

路透社10月間曾報導，半導體研究機構Tech Insights發布報告指出，經拆解發現，華為昇騰910B處理器是使用台積電7奈米製程。台積電隨後對此表示，該公司自2020年9月中旬就不再向華為出貨，並主動與美國商務部進行溝通。（編輯：陳鎧妤）1131113