珠海汽車撞人死傷嚴重 日本外務省提醒國人注意安全

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（中央社台北13日電）廣東省珠海市體育中心11日晚發生蓄意駕車撞人事故，外界關注中國接連發生報復社會型暴力事件。此前有國人在中國遭刺亡的日本外務省發出預警，提醒國人外出時要注意安全，警惕可疑人員及車輛，及不要用日語大聲說話。

廣東省珠海市體育中心11日晚發生汽車衝撞事件，造成最少35人死亡，43人受傷。日本外務省官網12日發出預警，指據廣東省珠海市公安局香洲分局通報，11日晚7時48分左右，珠海市香洲區體育中心發生一起客車撞傷多名行人事件。司機是一名62歲男子，已被當局拘留，事件正在調查中。

日本駐廣州總領事館已要求當地公安部門確認，目前尚未收到任何罹難者是日本人的消息。

日本外務省表示，雖然珠海車撞人事故具體原因尚未公布，但鑑於中國各地（人員聚集場所等）已發生持刀傷人等事件，提醒國人警惕可疑人員、汽車、機車，外出時要密切注意周圍的交通情況，確保自己安全。

日本外務省又提醒國人，外出時要注意周圍環境，尤其是廣場等人群聚集的地方要特別小心；與中國人交往時要尊重當地風俗習慣，注意言行；晚上不要單獨外出，即使在白天也要注意周圍的環境，不要用日語大聲說話，避免在日本人群體中做出大聲喧嘩等引人注目和令人惱火的行為。

中國今年以來頻繁發生報復社會型暴力事件，今年3月19日在遼寧和浙江一天內發生2起疑似蓄意駕車撞人事件；6月至10月在長春、蘇州、深圳和上海等地也發生過數起持刀傷人案，造成零星死傷。

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這些持刀傷人案中，包括深圳日本人學校一名10歲男童，9月18日在上學途中遭一名男子用刀刺中腹部，搶救無效於9月19日凌晨死亡。事後深圳市公安局稱，凶手是44歲的鍾姓男子，無固定職業，認為是偶發個案。

今年6月24日蘇州發生一對日本籍母子在等候日本人學校校車，準備接孩子時，被一名中國男子持刀襲擊，一名挺身而出阻止凶手施襲的中國市民死亡。事後官方稱凶手是無業者，是一起偶發個案。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1131113