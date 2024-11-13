馬英九再邀陸生訪台 國台辦：盼順利赴台交流

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（中央社記者邱國強北京13日電）針對前總統馬英九邀請中國大陸7所大學師生及桌球名將馬龍等人訪台，國台辦發言人朱鳳蓮今天說，陸方樂見兩岸青年「常來常往、走近走親」，希望大陸大學師生訪問團能順利赴台交流。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在回答兩岸媒體詢問時，作上述表示。

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朱鳳蓮表示，今年4月，馬英九帶領台灣青年訪問大陸，兩岸青年「跨越山海，結下深厚情誼」。馬英九基金會邀請清華大學、北京大學、復旦大學等7所中國大陸大學師生11月底赴台，與台灣有關學校師生交流並參訪。陸方一貫倡導和積極推動兩岸青年交流，樂見兩岸青年「常來常往、走近走親」。

她提到，這次訪問是「兩岸青年的雙向奔赴」，台灣青年也很期盼大陸青年到訪台灣，希望大陸大學師生訪問團能順利赴台交流。

朱鳳蓮指出，陸方歡迎更多台灣青年到大陸「走走看看，交朋友、結情誼」，與大陸青年「在交流中交心、在交往中增信」，為推動兩岸關係和平發展、融合發展不斷匯聚青春力量，並將積極鼓勵支持兩岸各領域青年交流往來，為兩岸青年交流交往搭建更多平台，創造更多機會。（編輯：呂佳蓉）1131113