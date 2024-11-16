全球碳排放 上海2.56億噸最多

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（中央社台北16日電）排放追蹤機構「氣候追蹤」昨天在COP29發表數據指出，上海、東京、紐約、休士頓、首爾是全球溫室氣體排放最多的城市；而在碳排放最多的州省級行政區當中，前5名都在中國。

第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）11日在亞塞拜然首都巴庫（Baku）登場。綜合德國之聲中文網等外媒報導，「氣候追蹤」（Climate TRACE）15日在大會公布了上述數據。

數據顯示，上海的溫室氣體排放量高達2.56億噸，領先全球所有城市，甚至超過了挪威、哥倫比亞等個別國家；緊隨其後的是東京，排放量2.5億噸；紐約、休士頓、首爾則分別以1.6億噸、1.5億噸、1.42億噸的溫室氣體排放量位居第3、第4、第5。

報導表示，「氣候追蹤」透過衛星觀測、地面採樣、AI完善數據等手段，力圖量化分析全球範圍內的二氧化碳、甲烷等溫室氣體，同時也監測氮氧化物、一氧化碳等其他空氣污染物。今年發布的數據共涵蓋全球9000多個都市區。

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「氣候追蹤」還發現，全球共有7個州或省一級的行政區的溫室氣體排放量超過10億噸，其中除了排名第六的美國德州，其他6個都位於中國。

「氣候追蹤」並且指出，全球二氧化碳和甲烷去年總排放量比上一年增長了0.7%，達到612億噸。增幅最大的國家依次是中國、印度、伊朗、印尼和俄羅斯，降幅最大的則是委內瑞拉、日本、德國、英國和美國。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1131116