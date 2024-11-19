香港重判民主派人士 陸委會呼籲停止政治打壓

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（中央社記者李雅雯台北19日電）香港泛民主派人士被控「串謀顛覆國家政權罪」一案今天宣判，前香港大學法律學院副教授戴耀廷遭重判10年。陸委會呼籲港府保障自由人權、停止政治打壓，釋放該案被關押人士。

大陸委員會（陸委會）19日透過新聞稿表示，對於香港泛民主派人士遭判刑表達高度關切與遺憾、深感不捨，呼籲港府保障自由人權、停止政治打壓，釋放該案關押人士。

陸委會指出，港府以「港版國安法」串謀顛覆國家政權罪名起訴2020年參與香港立法會初選47名民主派人士，包括學者、律師、記者、社工、區議員等，其中多人在未審判確定情況下，被羈押長達3年。

陸委會強調，國際社會高度關切案件發展，屢次呼籲當局停止政治檢控、釋放被捕人士；被指控的47人中，有45人遭到定罪，對於這樣的結果，全球愛好民主自由的人士深感不捨與沉痛，對於香港環境惡化感到強烈遺憾。

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陸委會表示，近年許多國際評比與層出不窮的案例顯示，香港的民主、自由、人權每況愈下，對於香港國際形象造成負面影響。香港應尊重、保障港人的公民權利、表意自由、司法人權，以免香港優勢不斷流失，國際形象日益沉淪。

據港媒星島日報19日報導，香港泛民主派人士47人被控串謀顛覆國家政權罪，西九龍裁判法院（暫代高等法院）今天宣判，45人被判刑；戴耀廷被視作主謀，判刑10年，前香港眾志秘書長黃之鋒被判4年8個月。（編輯：廖文綺）1131119