黎智英曾要求蘋果報導莫針對川普 盼阻止國安法通過

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港21日電）香港壹傳媒創辦人黎智英今天在法庭上表示，2020年他為了請求時任美國總統川普阻止香港國安法通過，因此要求蘋果日報的報導不要針對川普；在「反送中」運動中，他又要求報章傳達年輕人的想法。

黎智英被控兩項國安法的串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀發布煽動刊物罪，案件自去年12月中開審，今年7月法官裁定表證成立。相關審訊在休庭約4個月後，昨天起續審。

綜合部分媒體發自法庭的消息，在第2天續審中，辯方大律師在庭上展示的訊息顯示，2020年6月，黎智英透過時任壹傳媒行政總裁張劍虹提醒國際組員工，不要跟紐約時報和CNN一樣針對川普。

他就此解釋，當時香港及台灣蘋果日報都有刊登針對川普的報導，但此時蘋果日報正發起「一人一信救香港」行動，請求川普政府阻止香港國安法通過，所以提出以上要求。

他又提及，「我們蘋果卻要靠川普政府支持保命。」

據報導，辯方在庭上也曾詢問黎智英，為何認為香港國安法通過後，蘋果日報和言論自由都會迎來終結，他表示，國安法涵蓋顛覆、分裂和恐怖主義等範疇，「可以涵蓋任何東西」。

此外，根據辯方在庭上展示的WhatsApp訊息，2019年7月1日「反送中」示威者衝擊立法會後，黎智英曾向時任蘋果日報副社長陳沛敏提到，「明天是否集中做年輕人的心聲，盡量為他們在這件事上爭取市民諒解和支持，得以平反？」

黎智英表示，在這次衝擊事件中，沒人受傷，也沒有生命受到危害，但有財產損害，且有關行為犯法；他反對衝擊立法會，擔心事件會損害反修例運動，因此提出蘋果日報應該集中報導年輕人的想法，爭取市民同情。

除了黎智英外，蘋果日報等3家相關公司的6名高層也各被控一項串謀發布煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國勢力危害國家安全罪，各人已認罪，部分人改以從犯身分作供。

在另一起涉及李宇軒等人的案件中，黎智英也被控串謀勾結外國勢力罪。

「反送中」爆發期間，李宇軒與陳梓華以「重光團隊」名義在海外報章刊登廣告，並主張外國制裁中國和香港，而黎智英被指是團隊主腦，曾為團隊墊支廣告費。（編輯：廖文綺）1131121