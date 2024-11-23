分析：昔日中國房價快速增長累及經濟 需記取教訓

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（中央社台北23日電）中國房地產市場在官方連續刺激措施下會否振衰起敝備受關注，有學者稱「市場不可能回到以前價格快速增長的時代」，而過去房價快速攀高造成日後經濟的負擔，要以此為教訓，讓房市回穩，但不是回到過去。

綜合第一財經等陸媒報導，國際金融論壇（IFF）第21屆全球年會22日在香港舉行，前中國人民大學副校長、國家金融研究院院長吳曉求在論壇期間作出上述表示。

吳曉求認為，當前中國經濟突出的表現是消費需求不足，投資也在下降。面對這種情況，政府考慮要維護存量財富的穩定，要讓存量財富止跌回穩、止跌回升。

吳曉求說，因為此前資產價格下跌，制約了消費擴張，在這個背景下，財政部、央行、金融監管總局、中國證監會等都採取了系列措施，維護房地產和金融市場的穩定。

吳曉求指出，「房地產的政策實際上已經到位了」，主要是較低的頭期款和大幅度降低居民購房的利息支付。不過「房地產市場不可能回到以前那個時代，過去的房地產這種價格的快速增長，給日後經濟帶來負擔，要以此為教訓，讓房地產市場企穩，這還是通過政府重要政策力量，但不是回到過去」。

這位學者表示，「資本市場用一個詞叫『止跌回升』，這和房地產的政策指向是不一樣的。中國的資本市場有一個底線，這就是基於資本市場的結構性的貨幣政策工具，最重要的是互換便利和中央銀行的再貸款，這是在中國央行的貨幣政策歷史上從來沒有過的」。

他指出，中國人民銀行（中國央行）自9月24日開始採取有效的工具去影響資本市場，讓中國央行的功能「有一點開始向美聯儲（美聯準會，Fed）的功能靠近」，也就是貨幣政策不僅關注實體經濟、就業、通膨，也關心資產價格的變化，以維持中國金融體系的穩定。

吳曉求分析，「從這個意義上說，我認為未來中國的資本市場還是有很好的發展空間」。中國央行貨幣政策的目標正在發生很大的變化，由過去單一維持存款類金融機構的穩定，也開始關注資本市場資產價格變化，「也就是說穩定存款類金融機構，銀行和資本市場的穩定已經變成了雙重目標」。

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此外，貨幣政策目標也包括維護人民幣幣值的穩定，促進就業，促進經濟的增長，從而維護資本市場穩定，未來將是中國央行非常關心的目標。

對中國來說，吳曉求分析，資本市場發展有兩點非常重要：首先要提升上市公司質量，目前上市公司結構相對傳統，如何讓高科技成為上市公司的主體，應該是下一階段改革的重要目標；第二，必須要為中國資本市場提供潛在的流動性，中國央行這次貨幣政策目標調整和工具創設，主要是要為中國資本市場未來發展提供潛在的流動性準備。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1131123