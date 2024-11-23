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中國宣布對日本免簽諮詢者眾 旅日華人占相當比例

2024/11/23 11:56
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（中央社記者邱國強北京23日電）中國媒體報導，中國昨天宣布11月30日起開放日本公民免簽入境30天後，攜程、春秋等旅遊資訊平台在日本接獲的中國旅遊搜索及諮詢量隨即大增，從日本直飛中國城市的航班熱度也快速升高。

北京一名中國旅遊業者向中央社表示，中國外交部昨天宣布開放日本公民免簽入境30天後，各大旅行社接獲的諮詢量的確大增，訂票量也同步上升。據他觀察，諮詢及訂票者中除日本本國人士外，有相當比例是旅居日本的華人及華僑。

中國外交部發言人林劍昨天下午宣布，自今年11月30日至2025年12月31日止，對持日本、愛沙尼亞、拉脫維亞、保加利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞、蒙特內哥羅、北馬其頓、馬爾他等9國護照者入境，試行30天內免簽政策。其中，中國恢復對日本公民免簽最受矚目，被認為中日關係改善的象徵之一。

澎湃新聞報導，上述開放免簽訊息宣布後半小時，中國大型旅遊平台攜程的日本網站，對中國目的地的搜索熱度激增112%；而攜程歐洲網站對中國目的地的搜索熱度，也大增65%。特別是從日本多個城市直飛中國城市的航班，搜索熱度大增。

春秋旅遊則表示，春秋日本公司8日推出12月份涵蓋寧波及西安的旅遊產品「王者天下」，原本到21日止還有2個名額。但官方昨天下午宣布對日本免簽後，這2個名額不但立即售出，公司諮詢電話更被打爆，且有許多客人表示仍想繼續報名。為此，公司與同集團的春秋航空正協調增加機位。

春秋旅遊副總經理周衛紅指出，鑑於春秋集團總部位在上海，將進一步協調整合春秋集團及上海都市觀光巴士等資源優勢，針對不同年齡層的日本遊客推出更多不同系列的主題產品。同時也將接待旅日華人前往上海探親、訪友。

攜程數據則顯示，11月以來，日本飛往中國的航班數已比去年同期成長逾70%。不過，11月30日開放免簽首日，從日本飛往瀋陽、青島、南京、成都、桂林等地的航班，仍有低於人民幣1000元的機票可供購買。

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攜程指出，中國對日本單方面免簽政策的推出，有助於便利在日華人回國探親、旅遊，同時進一步促進中日旅遊交流，促進國內針對日本遊客的旅遊產品開發。

北京一名旅行社業務人員向中央社表示，旅居日本的華人當中，出身中國者為數眾多，且入籍者不少。據他了解，昨天下午第一時間向旅行社諮詢赴中國機票及住宿者中，旅日華人占「相當比例」；其餘諮詢的日本本國人士中，有不少人是為商務參訪及考察。（編輯：周慧盈）1131123

#中國
#日本
林劍
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